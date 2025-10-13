Какво издава за личността ви денят от седмицата, в който сте родени

Човечеството от край време се интересува защо сме такива, каквито сме. Обикновено определяме характера на човека според зодията. Но наред с датата и часа не по-малко важна роля играе и денят от седмицата, в който сме родени. Ето какво влияние оказва той върху личността според астрологията.

Понеделник – Луна

Понеделник се управлява от Луната. Родените в този ден са особено чувствителни, интуитивни, мечтателни и креативни. Освен това родените в понеделник притежават висока емоционална интелигентност и винаги се стремят да се обграждат с хора, с които могат да се свържат на по-дълбоко ниво. Те са семеен тип личности, които с удоволствие се грижат за близките си и обичат да ги глезят.

Вторник – Марс

Вторник у подвластен на Марс – планетата на агресията. Във всеки случай това не означава задължително нещо лошо. По-скоро родените във вторник имат огнен темперамент. Те са смели, енергични, импулсивни, нетърпеливи и постоянно в движение. Родените във вторник живеят за неща, които наистина ги въодушевяват и често са фокусирани върху кариерата си. Те са истински работохолици.

Сряда – Меркурий

Меркурий, планетата на духа, е свързана със срядата. Който се е родил в този ден, е комуникативен, открит и изключително любознателен. Тези хора разширяват хоризонта си най-добре като пътуват и често се впускат в приключения. Въпреки това винаги действат обмислено и рационално.

Четвъртък – Юпитер

Четвъртък се управлява от планетата Юпитер. Тя олицетворява оптимизъм, радост от живота и веселие. И точно тези качества отличават родените в четвъртък. С тях никога не е скучно и са открити за всякакви удоволствия. Родените в четвъртък са много популярни сред хората от обкръжението си и са душата на всяка компания. Дори понякога да търпят поражения, те никога не се обезкуражават и се учат от грешките си.

Петък – Венера

Петък е подвластен на планетата Венера, която олицетворява любовта, красотата, хармонията и удоволствията. Затова родените в петък са много любвеобилни и се стремят към хармония. Мечтаят за голямата любов и поставят семейството и партньорството си над кариерата. Благодарение на верния си характер те имат много приятели и всички ги харесват.

Събота – Сатурн

Съботата е свързана с планетата Сатурн, която олицетворява отговорност, сигурност и самодисциплина, но също и страхове. Хората, родени в събота, не са авантюристи, нито любители на силни усещания. Вместо това планират всичко до най-дребния детайл, притежават самодисциплина, разбират от финанси и са практични. Заради своята дисциплинираност и съвестност родените в събота вдъхват голямо доверие в околните.

Неделя – Слънце

Неделята е управлявана от небесното светило Слънце. Хората, родени в този ден, често имат слънчев характер. Те са самоуверени, жизнерадостни и смели. Неделните деца обичат да са в центъра на вниманието и имат звезден потенциал. Ето защо не е чудно, че са много успели и често заемат ръководни позиции. Винаги имат цел пред себе си, било в работата, било в личния живот. Обекти.бг