Какво казва цветът на колата за собственика ѝ

Никакви мистика или пък езотерика. В следващите редове ще има само наука. Важният въпрос – какво казва цветът на колата за собственика й, е тема, по която са писали редица професори и доктори на науките. Марси Куперман е професор по теория на цвета. Да, такива има! Тя работи в дизайнерско студио Parsons The New School of Design. Доверяваме се още на знанията на доктора по психология Сали Августин, който консултира известни марки. Към тях се присъединява и консултантът по цветова гама Леатрис Ейземан, която помага на звездите от шоубизнеса да създават своя имидж. Всички те заедно стигат до един извод – цветът на колата съвършено точно определя характера на собственика й.

Червен

Хората, които осъзнато избират автомобил с този цвят, са общителни, импулсивни, весели и дори агресивни. Те са амбициозни, пълни с решителност и желание да постигнат целите си. Обичат да са център на вниманието, влизат активно в спорове и се смятат за лидери. Червеният цвят е техен избор, защото се смятат за лидери.

Сив

Диаметрално противоположна характеристика на описаната по-горе. Собствениците на сиви коли не обичат да се открояват. Те са консервативни, поддръжници на традициите и балансираните решения. Обичат постоянството, държат се достойно и спокойно. Човекът със сива кола обикновено е практичен и прагматичен.

Сребрист

Той не е точно сив. За почитателите на този цвят важни неща са статусът и престижът. Те са практични, активни, изобретателни, умни и с добър вкус. Сребристото отлично маскира мръсотията, в случай че нямат време да стигнат до автомивката. Все пак водят активен начин на живот.

Син

Той е особен. Неговите ценители имат изострено чувство за справедливост и емпатия. Те са верни, оптимисти и с лекота преживяват стрес и ударите на съдбата. Честни са и ценят искреността.

Зелен

Собствениците на зелен цвят кола имат прекрасна черта. Освен това имат отлична самооценка и не се вълнуват от чуждото мнение. Добри, търпеливи, миролюбиви и не умеят да казват „не“. Според експерти зеленият цвят е най-балансираният и естественият. Колкото по-тъмен нюанс зелено обича човек, толкова повече можете да му имате доверие.

Кафяв

Почитателите на този цвят са земни хора. Те обичат да стоят твърдо на земята и не се боят от бъдещето. Тежко преживяват промените, равнодушни са към изненадите и предпочитат да знаят, а не да отгатват.

Жълт

Цветът на радостта и щастието. За да бъдете почитател на този цвят, трябва да умеете да виждате във всичко позитивното, да се усещате късметлии и щастливи хора.

Златист

Много рядък избор. За мнозина се свързва с блясъка. Почитателите на този цвят коли притежават добър интелект, твърд характер, ценят уюта и умеят да печелят пари.

Оранжев

Почитателите на този цвят коли са революционери. Винаги плуват срещу течението. Не обръщат внимание на мнението на другите за тях. Артистични са, креативни и оригинални.

Черен

Цветът на мощта и силата. Увереност в себе си и в утрешния ден – такава изпитват собствениците на черно возило. Това е цветът на статуса и имиджа. Лош е от гледна точка на усилията за поддържане на чистотата на колата. Визуално „смачква“ някои детайли от дизайна на возилото. Поради това черното рядко се използва за демонстрация на нови експонати на автомобилни шоута.

Бял/светло бежов

Светлите цветове се асоциират с чистота, свежест и невинност. Собствениците на бели коли са едностранно почитатели на чистотата. Те са перфекционисти. Имат вкус, елегантни и стилни са. Уверени в себе си.

