Какво намалява желанието за секс при мъжете

Никой не знае със сигурност каква е причината за спад в либидото, защото тя определено не е една. Според скорошно проучване, публикувано в Archives of Sexual Behavior, след двадесет и петата годишнина желанието за секс намалява с до 9 пъти през всяка следваща година. Освен остаряването съществуват и някои други предполагаеми причини, поради които партньорът ви отказва секс.

Прекалено много сън

Сънят е много важен за здравето, но оказва се, че може да понижи сексуалния апетит. Според проучване от 2015 година, публикувано в Journal of Sex & Marital Therapy, колкото повече мъжът спи, толкова по-малко е желанието му за секс. Ако партньорът ви отказва ласки с извинението, че му се спи, припомнете му за това изследване. Няколко часа по-малко сън означават по-високо либидо на следващия ден.

Антидепресанти

Антидепресантите имат този страничен ефект да потискат либидото. Липсата на желание за секс може да се дължи на техния прием.

Напредване на възрастта

Остаряването засяга не само кожата и косата, но и половото желание, както при мъжете, така и при жените. За съжаление, вероятността да ви се прави секс с всяка изминала година от живота ви, намалява, дори да имате прекрасна връзка с партньора си.

Прекалено много порно

Ако мислите, че гледането на порнография стимулира сексуалното желание, лъжете си. Оказва се, че порното има тъкмо обратния ефект. Това показват резултати от изследване, публикувано в Journal of Sex Research. След подобни филмови маратони до късно през нощта мъжете имат значително по-ниско либидо на следващия ден.

Хронична болка

Връзката между болката на различни места по тялото и липсата на желание за секс е пряко свързана. Ако партньорът ви страда от подобен проблем, вероятността болката да е в основата на ниското либидо е много голяма.

Диабет

Хората с диабет имат по-ниско либидо от другите. Това се дължи на промени в метаболитните процеси в тялото, които имат индиректна връзка с желанието за интимност. Това показват резултати от изследване по темата, публикувано в National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Сърдечносъдови заболявания

Мъже, страдащи от коронарна болест на сърцето трябва да се предпазват от прекомерна физическа активност, за да не натоварват сърцето. В това число влиза и сексът, като вид кардио тренировка. Мисълта, че болестта им налага да се въздържат от интимни преживявания, намалява либидото допълнително.

Наднормено тегло

Не само жените са суетни. Много мъже се срамуват от тялото си и се притесняват от наднорменото си тегло. Това понижава значително самочувствието им и либидото им.

Ниски нива на тестостерон

С възрастта продукцията на тестостерон отслабва, а с него и желанието за секс. Вероятността да се появи еректилна дисфункция също нараства.

Еректилна дисфункция

Това е много сериозен проблем, който се нуждае от медицинска консултация, за да може мъжът да се върне към нормалния си интимен живот.

Коментар с Facebook