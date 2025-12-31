Какво Не харесват жените

Всяка жена има различни виждания и очаквания за мъже до себе си. Но има няклко универсални черти, които жените просто не понасят и бягат от такива мъже.

Ето ги и тях.

1. Нарцисизъм и суета

Е, всяка жена иска да излиза с мъж, който се облича стилно, но това си има някаква граница. Ако мъжът прекарва два пъти повече време от нас в банята, за да се нагласи, избира по 1-2 часа какво да облече и е обсебен от лика в огледалото, то ние ще си плюем на петите.

2. Фриволното поведение с други жени

Да, някои жени са неоправдано ревниви и обсебващи, няма да спорим с това, но и най-уверената жена ще се засегне, ако половинката ѝ обръща прекалено много внимание на друга жена – прави ѝ комплимент след комплимент, подхвърля ѝ разни закачки и откровено флиртува с нея. А върхът на всичко е, ако половинката ти започне да те сравнява с нея.

3. Нехигиеничност

Хигиената определено е изключително важна и за двата пола, а мъжете, които не обръщат внимание на това, веднага ни отблъскват.

4. Важничене

Хубаво е, когато мъжът е цар на положението, когато притежава увереност и знае какво иска, но някои мъже обичат да се самоизтъкват прекалено много и в същото време да подценяват половинката си. Няма нищо по-дразнещо от това половинката ти да се прави на голямата работа и като на малоумна да ти обяснява къде си сбъркала.

5. Некавалерското поведение

Жените през XXI век са много по-независими, но все още се трогваме от милите и кавалерски жестове – да ни отворят вратата, да ни предложат якето си, да ни помогнат с пазарските торби. Ако мъжът не проявява кавалерско поведение, а и се държи като простак, той няма как да спечели сърцето на една истинска жена.

6. Липсата на чувство за хумор

Чувството за хумор се смята за една от най-привлекателните черти въобще, така че не е изненадващо, че неговата пълна липса е такъв проблем. Все пак е много важно в една двойка да има и смях, не само ежедневни разговори и сериозни дискусии.

7. Мързелът

Мъжете без цели и без работа изобщо не са привлекателни. Ако си 30-годишен мъж и през повечето време спиш, играеш видеоигри, гледаш филми у вас и пиеш биричка с приятели, не се чуди, че не можеш да си намериш свястна жена, която да остане до теб. На никого не му се работи, но такъв е животът – стани и се размърдай.

8. Работохолиците

Мързелът определено е проблем, но работохолизмът също не е секси. Ако мъжът работи по 16 часа на ден и мисли само за работата си, в неговия живот просто няма място за жена.

9. Мръсните ръце

Както казахме вече – хигиената е много важна, но отделно споменаваме и ръцете, защото те са едно от първите неща, които жената забелязва, когато отиде на среща с някого. Неподържаните и мръсни нокти правят много лошо впечатление.

10. Писклив глас

Учените са доказали, че жените харесват мъже с плътни и ниски гласове, а онези с пискливи и тънки не са смятани за особено привлекателни, защото подсъзнателно са възприемани като твърде женствени. Е, ние бихме казали, че ако мъжът е прекрасен човек, гласът няма такова значение.