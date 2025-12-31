Какво Не харесват жените

Всяка жена има различни виждания и очаквания за мъже до себе си. Но има няклко универсални черти, които жените просто не понасят и бягат от такива мъже.
Ето ги и тях.
1. Нарцисизъм и суета
Е, всяка жена иска да излиза с мъж, който се облича стилно, но това си има някаква граница. Ако мъжът прекарва два пъти повече време от нас в банята, за да се нагласи, избира по 1-2 часа какво да облече и е обсебен от лика в огледалото, то ние ще си плюем на петите.
2. Фриволното поведение с други жени
Да, някои жени са неоправдано ревниви и обсебващи, няма да спорим с това, но и най-уверената жена ще се засегне, ако половинката ѝ обръща прекалено много внимание на друга жена – прави ѝ комплимент след комплимент, подхвърля ѝ разни закачки и откровено флиртува с нея. А върхът на всичко е, ако половинката ти започне да те сравнява с нея.
3. Нехигиеничност
Хигиената определено е изключително важна и за двата пола, а мъжете, които не обръщат внимание на това, веднага ни отблъскват.
4. Важничене
Хубаво е, когато мъжът е цар на положението, когато притежава увереност и знае какво иска, но някои мъже обичат да се самоизтъкват прекалено много и в същото време да подценяват половинката си. Няма нищо по-дразнещо от това половинката ти да се прави на голямата работа и като на малоумна да ти обяснява къде си сбъркала.
5. Некавалерското поведение
Жените през XXI век са много по-независими, но все още се трогваме от милите и кавалерски жестове – да ни отворят вратата, да ни предложат якето си, да ни помогнат с пазарските торби. Ако мъжът не проявява кавалерско поведение, а и се държи като простак, той няма как да спечели сърцето на една истинска жена.
6. Липсата на чувство за хумор
Чувството за хумор се смята за една от най-привлекателните черти въобще, така че не е изненадващо, че неговата пълна липса е такъв проблем. Все пак е много важно в една двойка да има и смях, не само ежедневни разговори и сериозни дискусии.
7. Мързелът
Мъжете без цели и без работа изобщо не са привлекателни. Ако си 30-годишен мъж и през повечето време спиш, играеш видеоигри, гледаш филми у вас и пиеш биричка с приятели, не се чуди, че не можеш да си намериш свястна жена, която да остане до теб. На никого не му се работи, но такъв е животът – стани и се размърдай.
8. Работохолиците
Мързелът определено е проблем, но работохолизмът също не е секси. Ако мъжът работи по 16 часа на ден и мисли само за работата си, в неговия живот просто няма място за жена.
9. Мръсните ръце
Както казахме вече – хигиената е много важна, но отделно споменаваме и ръцете, защото те са едно от първите неща, които жената забелязва, когато отиде на среща с някого. Неподържаните и мръсни нокти правят много лошо впечатление.
10. Писклив глас
Учените са доказали, че жените харесват мъже с плътни и ниски гласове, а онези с пискливи и тънки не са смятани за особено привлекателни, защото подсъзнателно са възприемани като твърде женствени. Е, ние бихме казали, че ако мъжът е прекрасен човек, гласът няма такова значение.