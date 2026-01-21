Какво означават етикетите на плодовете? Истина, която повечето хора не знаят

Всеки път, когато купувате плодове от магазина, вероятно отлепвате този малък стикер, без да се замисляте.

Те съдържат така наречените PLU кодове (Price Look-Up), т.е. числа, които позволяват бързо разпознаване на продуктите на касата и в магазините.

Системата PLU се управлява от Международната федерация за стандарти за продукти (IFPS), организация, която гарантира, че тези кодове са хармонизирани и признати в световен мащаб.

Числото на стикера може да разкрие повече информация, отколкото обикновено се предполага, не на последно място за вида, но и в начина на неговото производство.

Четирицифрените кодове показват, че продуктът е отгледан по конвенционални или традиционни методи, които често включват използването на синтетични торове и пестициди.

Петцифрените кодове, започващи с числото 9, означават органични плодове, отглеждани без използването на синтетични пестициди и изкуствени торове.

Кодовете, започващи с числото 8, първоначално са били предназначени за генетично модифицирани продукти (ГМО), но рядко се използват на практика.

Как да разпознаем органичните плодове по PLU кода?

Кодът е лесен за идентифициране: ако започва с 9 и е петцифрен, това е органичен плод.

Например ябълка с код 94011 е органична, докато същата ябълка с код 4011 е отгледана по традиционните методи с торове и пестициди. Това знание може да помогне на потребителите да направят по-здравословен избор и да намалят риска от излагане на химикали.

Защо е важно да обръщаме внимание на PLU кодовете?

Мнозина смятат, че тези числа са само за удобство на касиера, но те всъщност могат да бъдат индикатор за начина на отглеждане на плодовете и качеството им. Познавайки ги, можем да избираме продукти с по-малко пестициди, да подкрепяме органичното земеделие и да осъзнаваме разликата между конвенционално и органично отглежданите храни.