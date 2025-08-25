Какво означава Венера в Лъв (25.08 – 19.09.25) за любовния живот на всяка зодия

Венера преминава в огнен Лъв на 25 август и ще остане в този знак до 19 септември 2025. Ето какво може да очаква всяка зодия:

Овен

Като кардинален огнен знак, Овни, Венера в Лъв разпалва естествената ви интензивност в областта на любовта и връзките. Макар че често преследвате желанията си с лекота, този транзит ви насърчава да се съсредоточите върху това как себеизразяването влияе върху начина, по който се проявявате в любовта и срещите.

Телец

Като заземен земен знак, Телци, вие дълбоко цените връзките и как те се вписват в по-широкия контекст на живота ви. Макар и дълбоко лоялни, имате склонност да прекалявате със ситуации и връзки, когато са отдавна изтекли. С Венера в Лъв, действайте по всяко желание за действие – независимо дали това означава да говорите от сърце, да казвате „да“ на нови възможности или да трансформирате стари рутини.

Близнаци

Любопитни и любознателни, Близнаци, вие цените новостта и процъфтявате във връзки, които ви осигуряват интелектуална стимулация. Тъй като Венера е в огнения Лъв, ще се появи вдъхновение да кажете собствената си истина. Въпреки че може да се чувствате неудобно, позволете си възможността да затвърдите личното си мнение. Говорете открито от сърце с партньор(и) и приятели.

Рак

Като управител на четвърти дом, свързан с дома, вие дълбоко цените тези, с които сте в интимни отношения. Понякога сте склонни да угаждате на хората, като налагате мнението си в опит да подхранвате и подкрепяте околните. Въпреки че тези действия се извършват с добри намерения, Венера в Лъв ви учи колко е важно да укрепвате собствените си граници.

Лъв

С Венера във вашия знак, любовният ви живот е на път да претърпи драматична промяна. Започването на нови и изграждането на съществуващи взаимоотношения ще дойде с лекота; важно е да се възползвате от тези плодородни възможности. Самоувереността е името на играта този сезон.

Дева

Аналитични и мили, вие често сте най-строгият си критик. Транзитът на Венера в Лъв ви насърчава да видите себе си с повече яснота и жизнерадост. Използвайте взаимоотношенията като огледало, доверявайки се на думите и действията на тези, които ви обичат дълбоко. Може да изглежда наопаки, но този процес едновременно изгражда самоувереност и взаимоотношения.

Везни

Ценяйки спокойствието и справедливостта, Везни, вие управлявате седмия дом на партньорството. С вашия планетарен управител, Венера, преминаваща в харизматичен Лъв, чувство на страст се влива в любовния ви живот. Възползвайте се от всички изблици на креативност, които възникват, и се предизвикайте да бъдете по-смели в любовта и срещите.

Скорпион

Като фиксиран воден знак, Скорпиони, можете да се забиете в миналото и да развиете дълбоко чувство на копнеж. С Венера в Лъв, чувство на детско чудо навлиза във вашите начини на общуване. Въпреки че това може да изглежда ненормално, действайте върху всяко желание да прегърнете играта в любовта и връзките.

Стрелец

Авантюристи по душа, Лъвът споделя качества, които допълват добре вашите. С Венера в Лъв, акцентът върху съществуващите връзки ще заеме централно място. Вие сте вдъхновени да постигнете баланс между изследването на нови пътища и празнуването на любовта, която вече имате.

Козирог

Козирогът е практичен земен знак, вие подхождате към връзките с голямо внимание и загриженост. С Венера в игрив Лъв ще се появи вдъхновение да видите любовта през призмата на повече креативност. Говорете за всяко желание да промените съществуващите си рутини с романтичния(ите) партньор(и) и при срещи.

Водолей

Иновативният Водолей, вие сте хуманист по душа. Като интелектуален въздушен знак, транзитът на Венера в Лъв може да предизвика различни комуникационни трудности, тъй като сте склонни да подхождате към любовта и връзките много по-различно от този изразителен огнен знак. Когато възникнат предизвикателства, предизвикайте се да забавите темпото и да спрете, преди да реагирате.

Риби

Интуитивни Риби, вие сте склонни да попивате случващото се в света около вас. Докато тази черта ви прави невероятно състрадателни, Венера в Лъв вдъхва по-голяма нужда от вашето собствено внимание и обич. Макар че това може да предизвика неприятни чувства, зачитането на вашите желания ви води до чувство на любов, по-дълбоко от всякога.





