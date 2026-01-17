Какво означава целувката на първа среща за мъжете

Решението да целунете някого на първа среща е дълбоко личен въпрос. Ако нямате търпение да опитате устните на другия, непременно се впуснете в това приключение. Но ако първата среща приключи без целувка, това не означава, че в бъдеще няма да има много повече срещи и дори сериозни отношения с този човек. Едно е сигурно: целувката на първата среща не означава, че и двамата сте се съгласили да предприемете нещата по-нататък. Всички сме наясно, че целувката може да има много различни значения. Затова се поинтересувахме какво мислят мъжете по темата.

1. Целувките на първата среща дават на мъжа да разбере, че трябва да ви покани отново

2. Помага да се определи дали между вас има химия

3. Това е начин да задоволят любопитството им към нас

4. Това е естествена следваща стъпка в прогресирането от запознанството до връзката Нецелуването след едночасова среща с кафе има смисъл. Но ако си прекарал 3-4 часа с някого, това обикновено е достатъчно време, за да решим дали ще има втора и трета среща.”

5. Ако вече сте приятели, целуването може да бъде начин да потвърдите, че издигате нещата на следващото ниво

6. Целуването е просто романтично „Няма по-добър начин за завършек на една среща от романтична целувка. Никой не обича неудобни сбогувания или странни прегръдки.“

7. Дори и да го направят, това не означава, че нещата ще отидат по-далеч

8. Това може да означава, че той е готов за още, но това не означава, че веднага очаква да скочите в леглото „Това означава, че ще се радвам да спя с нея, но ще се задоволя с това, което мога да получа.“

9. Това може да е начин да изразят това, което чувстват

10. Като цяло целувката в края на първата среща обикновено е знак за ентусиазъм „Ако целувам някого на първа среща, това означава едно от двете неща: че искам да я видя отново или че наистина, наистина искам да я видя отново.“

11. Понякога го правят от задължение

12. Целувките могат да бъдат добър начин за тестване на физическата съвместимост между двамата

13 Начинът, по който някой те целува на първата среща, може да ти каже какъв виртуоз е в леглото