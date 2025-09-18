Какво потиска сексуалното желание на мъжа

Пикът на сексуалната активност при мъжа идва по-рано, отколкото при жената. При над 30-годишните настъпва по-внимателен подбор на партньорките след натрупания опит и пренаситеност от разнообразието. Докато на тази възраст, дамите започват да харесват сексуалните игри и да чувстват по-голяма разкрепостеност.

Случват се обаче и здравословни засечки, които се отразяват върху сексуалната активност на силния пол. Непрекъснатите или честите стресови моменти и психологическият натиск потискат либидото при мъжете.

Освен това излишното тегло и нарушенията в обмяната на веществата също убиват сексуалното желание. В този случай правилното лечение и консултации при специалист лесно могат да поправят нещата.

Сексуалният мерак пада много силно от пушенето.

Просто никотинът „лъже“ мозъчните центрове, които отговарят за удоволствието. Изпушвайки цигара, мъжът се успокоява и получава макар и минимално, но удоволствие. И то съответно може да замени сексуалната наслада.

Ниският тестостерон също влияе на активността в спалнята. Правилното хранене може да повиши либидото и да засили потенцията.

И накрая, за желанието за секс при мъжете от значение е и психологическата подкрепа от страна на дамите.

Източник: VESTI





