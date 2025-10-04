Какво предстои в рамките на Инвестиция C10.I6?

В изпълнение на Националната стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г. започват дейности, които ще дадат нов тласък на дигитализацията в строителството.

Първата от тях е свързана с провеждането на специализирани обучения, съобразени с европейските стандарти за въвеждане на СИМ/BIM и добрите практики, които вече се прилагат в администрациите на редица страни от ЕС. Обученията ще обхванат 300 експерта от 28 областни администрации, 28 големи общини, МРРБ, МВР, Министерство на културата и Агенция „Пътна инфраструктура“. Ще се основават на препоръчания от Европейската комисия IFC стандарт, който гарантира съвместимост и прозрачност на процесите.

Експертите ще бъдат подготвени в основите на строително-информационното моделиране, както и за работа със специализиран софтуер за преглед и анализ на СИМ проекти и планове.

Паралелно с присъствените курсове ще бъде разработен и онлайн формат на обучението. Той ще даде възможност за последващо обучение на експерти от държавни, общински и областни администрации, заети със съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешаване на строителство и въвеждане на строежите в експлоатация.

Материалите ще бъдат публикувани в уеб-базирана платформа за самообучение, което ще гарантира тяхната устойчивост във времето и ще разшири обхвата на обучаемите.

По този начин Дейност 1 от Инвестиция C10.I6 ще осигури не само повишаване на квалификацията на експертите на съгласувателни органи, но и ще създаде трайна основа за изграждане на компетентности в публичния и частния сектор, така че цифровата трансформация в строителството да бъде успешна и дългосрочна.

Повече информация за инвестицията може да намерите на следните интернет адреси:

https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/home.html

https://www.fb.com/BIM.Bulgaria/

Кампанията се реализира от МРРБ по Инвестиция C10.I6 „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU.