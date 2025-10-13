Какво „разказва“ за брака ви поведението на детето

Играта на „майка и дъщеря“ и на „семейство“ протича тихо.

Вгледайте се по-внимателно и ще видите, че в игрите децата копират вашето поведение, вашите взаимоотношения – всичко, което се случва във вашия дом.

1. Момиченцето нежно говори на куклата си, завива я, храни я …

Ако никой не се кара, това най-вероятно отразява семейното щастие, в което децата са свикнали да живеят.

2. В речника на децата преобладават положителните думи

Слушайте какво и как говорят вашите деца.

Ако чувате много негативни думи, това показва, че те често стават свидетели на кавги между мама и татко.

3. Децата изразяват емоциите си според възрастта и обстоятелствата

Разбира се, това не означава, че те никога не изпадат в истерия и че винаги са мили и дружелюбни.

Но ако децата живеят в щастливо семейство, има по-голям шанс да успеят да контролират емоциите си поне до известна степен.

4. Ако децата редовно стават свидетели на конфликти между родители, това не може да не се отрази на тяхната психика.

Детските психолози отбелязват, че дори шестмесечните бебета изпитват стрес, ако родителите им се карат.

А при по-големите това може да се прояви в повишена раздразнителност и пристъпи на истерия.

5. Децата знаят как да разрешават конфликти

Вижте как се държат помежду си или с приятели по време на кавги. Ако са в състояние да направят компромис, тогава те наблюдават подобен модел на поведение в семейството.

6. Умеят да проявяват съчувствие

Ако вашите деца могат да кажат нещо хубаво на друг човек, знаят как да споделят и обичат да правят подаръци, тогава най-вероятно те растат в щастливо семейство.