Какво се случи в хотелска стая в Банско?! Откриха окървавен чужденец, намушкан с нож, млада дама задържана

Дата:
от: Крими
Около 04:30 часа на 18.01.2026 г. на тел.112 е получено съобщение, че в хотелска стая в гр. Банско е нанесена прободна рана на мъж. От пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че пострадалият е 26-годишен чужд гражданин, като в помещението се е намирала и 21-годишна чужда гражданка. Мъжът е транспортиран в МБАЛ-Разлог, където е констатирано, че е с прободна рана в областта на рамото и след оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение. 21-годишната жена е задържана със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

