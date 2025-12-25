Какво се очаква според предсказанията на Баба Ванга за 2026 г.

С наближаването на новата година част от онлайн общността отново започва да размишлява какво според древни пророци и съвременни ясновидци очаква човечеството в близкото бъдеще.

На този фон името на Баба Ванга отново излиза на преден план, като нейни последователи преразглеждат едно от най-спорните ѝ предсказания, което според някои може да се отнася за 2026 г. Става дума за предупреждение, че цивилизацията ни се доближава до момент, в който ще осъзнае, че „е отишла твърде далеч“. Смята се, че пророчеството е свързано с технологиите и морала и предвижда година, в която учени и общества по света ще признаят, че са прекрачили етични и технологични граници.

Според вярващите това „пробуждане“ няма да бъде резултат от едно катастрофално събитие, а ще се прояви чрез нарастващо международно напрежение и научни постижения, които ще променят човешките взаимоотношения. Освен технологичните теми, Sky History отбелязва, че макар много от предсказанията на Баба Ванга за финансов срив да се свързват с 2025 г., тълкуванията на нейните видения предполагат, че глобалната финансова нестабилност може да продължи и през 2026 г.

Нейни последователи цитират и предупреждения за неконтролиран напредък в науката и медицината, включително бързото развитие на синтетичната биология и трансплантациите на органи. На Баба Ванга се приписва и предсказание, че масовото производство на изкуствени органи може да стане факт най-рано през 2046 г. Тези етични и технологични „сиви зони“ често се свързват и с предполагаемите ѝ предвиждания за сериозен напредък в ранното откриване на рак. Според последователите ѝ до 2026 г. в поне една голяма държава може постепенно да бъдат въведени кръвни тестове за ранна диагностика на множество видове рак. Макар подобни тестове да позволяват по-ранно откриване на агресивни тумори, те могат да породят опасения за фалшиви положителни резултати, разходите за здравеопазване и приоритизирането на определени групи пациенти.

Българската ясновидка, родена като Вангелия Пандева Гущерова, умира през 1996 г. от рак на гърдата. Въпреки това нейните последователи вярват, че тя е оставила хиляди пророчества, обхващащи период до 5079 г., макар да няма писмени доказателства за тях. Според тях предсказанията са предавани устно от нейни близки, включително племенницата ѝ Красимира Стоянова.

Поддръжниците на Баба Ванга често я свързват с предвиждането на големи световни събития като атентатите от 11 септември в Ню Йорк, смъртта на принцеса Даяна и различни природни бедствия. Критиците обаче твърдят, че много от нейните пророчества са твърде общи и подлежат на свободни тълкувания.

