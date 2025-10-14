Какво се случва в къщичката на ОД на МВР?! Районна прокуратура разследва кой скри кокаин във врата към ареста на Второ РУ – Благоевград

Скандален случай на скрит кокаин в помещение в сградата на полицията в Благоевград се разследва под надзора на Районна прокуратура. Наркотикът е открит в кухината на врата на преходно помещение към ареста във 2 РУ – Благоевград. Дрогата била намерена от самите полицаи след оперативна информация, постъпила по време на разпит на обвиняем. На 8 октомври е извършена проверка, при която в дупката на вратата е открит около 0,65 грама кокаин, съобщиха за „Струма“ от прокуратурата.

Кога и от кого обаче е скрит кокаинът, засега остава загадка. Това ще трябва да установят разследващите криминалисти, които са ангажирани с образуваното досъдебно производство. Друг е въпросът, че записите от камерите за видеонаблюдение в полицията се съхраняват за определен срок и е възможно вече да не се пазят и да са изтрити. Случаят обаче повдига много въпроси, но основният е:

Какво се случва в къщичката на ОД на МВР – Благоевград?

„Досега с позорна слава се покри РУ – Петрич, след като полицейският началник гл. инспектор Борислав Гецев и криминалните инспектори Георги Кимов и Иван Янев бяха обвинени за участие в организирана престъпна група. Тримата бяха арестувани на 4 ноември 2024 г. при спецоперация на „Вътрешна сигурност“ под надзора на Софийска градска прокуратура. По време на акцията бяха направени 26 обиска и разпитани 11 свидетели. В изявление след акцията зам. шефът на СГП Христо Кръстев каза, че групата рекетирала заведенията в Петрич, за да ги уведомява кога ще има проверка в района. Искали такса „спокойствие” от наркодилъри в региона, за да им осигурят „чадър“, а един от полицаите дори дал лампа на пласьор, за да отглежда марихуана. Полицай действал като лихвар, като давал кредити на високи лихви и принуждавал длъжници да продават апартаменти и коли, за да си върнат парите.

„София е далече, не очаквайте някой да ви помогне“, казвали участниците в групата на тези, от които искали пари, цитира думите им прокурор Кръстев.

Тримата полицаи останаха в следствения арест за кратко, след което бяха освободени първо под „домашен арест“, след това с по-леки мерки. През февруари 2025 г., или 3 месеца след акцията, бяха отстранени от длъжност от Окръжен съд – Благоевград по искане на прокурор от Отдел 5 на СГП, за да не попречат на обективното, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото.

Полицай от „Охранителна полиция“ в РУ – Петрич пък бе арестуван в началото на този месец по подозрение, че е осигурил „чадър“ над мъж от село Беласица, който отглеждал канабис. Първоначално полицай Тони Христов и касиерът в бензиностанция Димитър Чоканов, обвинен за наркопроизводител, бяха задържани под стража от РС – Петрич, но след това Окръжен съд – Благоевград измени мерките и на двамата в по-леки. След преценка на доказателствения материал по отношение на Димитър Чоканов, окръжните магистрати счетоха, че може да се направи извод, че съпричастността му към престъплението, за което му е повдигнато обвинение, е с нисък интензитет, липсва опасност той да се укрие и извърши престъпление, и го пуснаха под парична гаранция от 3000 лв. По отношение на полицай Тони Христов магистратите прецениха, че липсва обосновано предположение за авторство към престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Окръжният съд намери, че събраните свидетелските показания не сочат нито време, нито място за извършване на престъплението. Липсват каквито и да е други доказателства, въз основа на които да се направи извод, че Христов е съпричастен към деянието, в което е обвинен. За него не е налице и опасност от извършване на престъпление, която да е реална. Той е с добри характеристични данни и няма опасност да се укрие, поради което му бе определена най-леката мярка „подписка“.

ТИНА ГЕОРГИЕВА