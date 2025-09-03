Какво тайно прави бременността с мозъка на жената

Бременността е време на големи промени, не само за тялото, но и за мозъка. Въпреки че хората често говорят за физическата страна на нещата, всъщност се случват някои невероятни промени в мозъка, които ви помагат да се свържете с бебето си и да се грижите за него. Проучванията показват, че бременността „пренастройва“ мозъка, за да направи майките по-осъзнати за нуждите на бебето си. Така че това, което хората наричат ​​„бебешки мозък“, не е свързано със забравяне и ето как работи.

Причината за „пренастройването“ не са само хормоните на бременността

Това е така, защото родителството не е присъщо само на жени, които са родили – бащите, осиновителите и други, които се грижат за дете, също могат да покажат промени в мозъка, които им помагат да отглеждат и грижат за децата си.

Мозъкът ви подобрява способността си да учи и да се адаптира

Експертите казват, че бременността помага на мозъка да се адаптира към сигналите на вашето бебе. Д-р Роналд Дал, експерт по мозъка от Калифорнийския университет в Бъркли, казва, че хормоните на бременността всъщност променят начина, по който работи мозъкът. Тези промени правят хората чувствителни да променят фокуса си, помагат им да се свържат с бебето си и улесняват научаването как да се грижат за него.

Дори „окабеляването“ на мозъка – наречено бяло вещество – получава тласък по време на бременност. То работи по-гладко, като поправяне на неравен път, което помага на различните части на мозъка да работят по-добре заедно. Това улеснява родителите да разберат и да отговорят на нуждите на бебето си.

Само до деветата седмица от бременността мозъкът ви започва своята трансформация

Учените открили, че по време на бременност около 80% от 400-те изследвани мозъчни области показват спад в сивото вещество, особено в части от мозъка, които ви помагат да разбирате емоциите и да се свързвате с другите.

Това може да звучи страшно, но всъщност мозъкът ви става по-фокусиран и ефективен. Д-р Елселин Хоекзема, която ръководи Лабораторията за бременност и мозък в Амстердам, казва, че тези промени помагат на майките да реагират по-добре на бебетата си. „Промените в мозъка по време на бременност са свързани с начина, по който мозъкът и тялото на майката реагират на бебетата“, обяснява тя.

Тези актуализации на мозъка не само помагат за изграждането на връзка – те също така ви подготвят за емоционалните възходи и падения на родителството, като справяне с плача, запазване на спокойствие, когато сте уморени, и разбиране на нуждите на бебето ви.

Някои промени са постоянни

Докато някои промени в мозъка, като подобренията в бялото вещество, избледняват след раждането, други са дълготрайни. Намаленият обем на сивото вещество в определени области може да се запази до две години след раждането.

Д-р Джейкъбс нарича тези промени „трайни гравюри в мозъка“, предназначени да направят майките по-емоционално настроени и отзивчиви към децата си.

Интересното е, че изследователите са открили тези модели толкова отчетливи, че са обучили компютър да идентифицира дали една жена е бременна единствено въз основа на сканирането на мозъка ѝ.

Феноменът на „бебешкия мозък“ – забравяне и умствена мъгла

Но истината зад това явление е по-скоро вдъхновяваща, отколкото неудобна. Тъй като хормоните на бременността, като естроген и прогестерон, заливат тялото ви, те преоформят ключови области на мозъка, особено тези, свързани с емпатията и емоционалната обработка.

Според д-р Емили Джейкъбс, невролог от Калифорнийския университет в Санта Барбара, тези промени са свързани с това мозъкът да бъде по-специализиран за майчинството. Свиването на мозъка по време на бременност не е лошо нещо, обяснява тя. Мислете за това като за скулптор, който внимателно издълбава мрамор, за да разкрие нещо изключително. „Можете да видите как скулптурата на мозъка се разгръща седмица след седмица“, добавя тя.





