Какво точно видя човекът, заснел черния леопард край Крайници

Нов един сигнал за черния леопард, но не от Шумен, а от района на Дупница. В сряда беше разпространен клип от дупнишкото село Крайници, на който се вижда животно, приличащо на голяма черна котка. Светослав Кавдански е човекът, заснел кадрите. Той разказа в „Здравей, България”, че след 20 часа във вторник, след като се прибрал от работа, излязъл да потича. Този път обаче по време на обичайната си тренировка не бил придружен от кучето си.

„Малко след селото в полето притича някакво черно животно, което измина доста дълго разстояние за кратко време. За сравнение кучето ми е 30-килограмов питбул, а това животно беше поне толкова голямо. Извадих телефона, за да го заснема. Животното беше на около десетина метра от мен. Явно гонеше някаква плячка. Първоначално помислих, че е някакъв вълк”, посочва той.

Светослав подчерта, че макар животното да не му обърнало внимание, той побързал да се прибере вкъщи и да уведоми кмета на селото и полицията. На заснетите от него кадри той разпознал специфичната походка на голяма черна котка.

„Разпитаха ме от полицията. Разследващите казаха, че тревата в полето е била около 30 сантиметра. Това ме навежда на мисълта, че животното е било високо около 50-60 сантиметра, защото беше над растителността”, заяви той.





