Какво ще се променя в любовната ви връзка сега

Овен

Нещо се променя в любовната ви връзка сега, изглеждайки без усилие. Може би усещате лека мекота, когато нещата започват с контакт един към друг, освен ако не полагате малки или никакви усилия. Приспособяването се усеща много естествено; ако сте в калъп, това е вярно. Тази промяна в подхода към честност и комфорт изглежда непланирана. Това е добър знак. Оставете я да се развие. Не бързайте да етикетирате фините нюанси и извивки, които тя внася чрез вашия интерфейс.

Телец

Напоследък давате най-много оценка за любов, в зависимост от това как да я постигнете. Всички, които са самотни и необвързани, бихте могли да помислите за изграждане на любов или за това да бъдете честни един с друг, вместо да се връщате към това, което се вижда много рядко. В съществуваща връзка обичайният ви начин за показване на обич може да се разнообрази. Най-накрая трябва да се превърнете в голямо парче от небето, което се вижда, а вашият партньор е откритата земя отдолу.

Близнаци

Сега няма страх. Ако сте необвързани, днес е денят да разберете своите интереси и ценности и след това да ги изразите. Така човекът, който е истинско ваше отражение, ще ви забележи. Ако сте във връзка, спрете да редактирате реакциите или емоциите си. Днес това, което казвате, може да изглежда по-смело; обаче, това е същото нещо, което ще внесе всичко във вас. Край на загубата на части от вас в любовта.

Рак

Какво освежаване на любовните ви начинания днес! Една усмивка може да направи чудеса за емоциите ви, ако сте необвързани. Споделена шега може да направи чувствата ви по-изразителни от планирана вечеря. Ако сте заедно, визията за любовта наистина ще съществува във всичко, което сте, което е психиката на живота. И това формира връзка. Започнали сте да осъзнавате, че реалността не винаги е впечатляващо допълнение към емоциите. Колко красиво е това чувство.

Лъв

Любовта днес може да се почувства още по-силна, тъй като се чувствате завършени. Ако сте необвързани, може би не търсите признание, а просто приемате себе си. Това отваря врати за други хора, които да влязат в живота ви. В една връзка не бихте се облягали твърде много или се отдръпвали твърде много, а вместо това бихте били балансирани, така че партньорът ви ще почувства, че това се променя. От този момент нататък вие получавате и давате повече или очаквате повече. Това е отлично място за начало.

Дева

Честността от някой близък може да бъде трудна за възприемане. За необвързаните, говоренето от сърце може да им даде сила. Вместо това, в такъв момент, вашият партньор ще трябва да се обърне към всичко, което е искал да разкрие. Това ще изгради доверие. Ще има увлекателен диалог, вместо чувството, че трябва да поправите или контролирате нещо.

Везни

Днес сърцето ви е изпълнено с любопитство. Може дори да бъдете изненадани от някой, когото някога сте смятали само за приятел. Защо не опитате или не се доближите до това да уведомите този човек? Ако сте във връзка, винаги има възможност за подновяване с малко внимание от страна на партньора ви. Тези малки намигвания от вселената? Те може би са това, което всъщност има значение, дори повече от грандиозните жестове в наши дни.

Скорпион

Днес вероятно ще откриете, че това, което някога е било главоболието на месеца, вече не е привлекателно. Да предположим, че сте необвързани: това или този, когото винаги сте преследвали, може да започне да ви се струва наистина досадно или празно днес. Готови ли сте за някаква промяна в една сериозна връзка? Отминаха дните, когато откривахте красота в модели, които ви пленяваха. Изведнъж се появява силно желание за повече съдържание в настоящата ви житейска ситуация.

Стрелец

Днес постоянството е по-привлекателно, отколкото чаровно. Необвързаните ще се замислят колко рядко се случва някой да се появява навреме и да не споменава непривлекателните си качества, докато не се почувстват неловко, че евентуално ще излизат с най-екстравагантния от всички. За хората, които не са необвързани, този букет от малки, ненатрапчиви действия изглежда по-красив от всяко експлозивно действие. Всичко е свързано с това, което стои солидно, а не с това, което стои здраво.

Козирог

Може да ви изненада, ако ви бъде направен обикновен комплимент за външния ви вид. Ако сте необвързани, помислете да се обгърнете с тези мили думи, като се поставите в тях. Ако сте във връзка, тогава „изглеждаш толкова невероятно“ звучи точно като „благодаря“. Но думите не са това, което има значение. Важното е точният момент и правилното настроение! В момента, в който те отварят път към по-мекия кръг между вас двамата.

Водолей

Този път бихте предпочели да търсите нещо по-дълбоко, отколкото по-шумни избори. Ако сте необвързани, крещящият чар може да загуби блясъка си; ще бъдете привлечени от този, който ще ви позволи да мислите с него или ще протегне ръка и ще докосне сърцето ви. Ако сте били във връзка, сте уморени от кавгите или игрите; спокойните, честни разговори ще успокоят сърцето ви, разговори, които са били толкова скучни, трупащи драма, сега разяждат пространството на ума ви.

Риби

Днес може да не са ви необходими много думи; един поглед би казал всичко. Ако все още сте необвързани, един поглед би могъл да понесе цялата тежест на вашето послание, твърдо стоящ сам срещу потока от словесни изрази. Ако сте във връзка, със сигурност ще оцените, че и двамата можете да мълчите и да бъдете в съгласие. Всичко е въпрос на тези тихи сигнали, които обединяват сърцата без сценарий днес.