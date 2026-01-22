Какъв празник е днес! Погледнете замъглени ли са прозорците

На 22 януари според новия църковен календар православните почитат свети апостол Тимотей, Прпмчк Анастасий Перски; Св. свщмчк Петър, еп. Български; Св. мчк Сионий Български. Ето какви са традициите, поличбите и забраните на тази дата и кой църковен празник се чества днес от вярващите по стар стил.

Какъв църковен празник е на 22 януари?

Православният празник 22 януари (4 февруари по стар стил) е денят на паметта на 70-годишния апостол Тимотей, ученик на апостол Павел и първият епископ на Ефес.

Апостол Тимотей е живял през 1 век, той е от град Листра в Мала Азия. Един ден апостолите Павел и Варнава дошли при него в града с проповедта на християнството. По молитвата на св. Павел бил излекуван куц по рождение младеж, след което много жители повярвали в Христос и се кръстили, сред които Тимофей с майка му Евникия и баба Лоида.

Тимотей станал ревностен ученик на апостол Павел и скоро станал негов спътник и помощник в проповедта. Апостол Павел наричал Тимотей свой син и 15 години по-късно го ръкоположил за епископ на Ефеската църква.

Свети Тимотей завършил мъченически живота си: когато езичниците в Ефес празнували празник в чест на идолите, апостолът се опитал да ги спре и да проповядва вяра в Христос. Езичниците се нахвърлили с ярост върху светеца и го убили с камъни. През 4-ти век светите мощи на апостол Тимотей са преместени в Царгород (известен още като Константинопол, а сега Истанбул), в църквата на Светите апостоли.

Също така на 22 януари, според новия стил, в църквата се почита паметта на преподобномъченик Анастасий Перски, дякон.

Анастасий е роден в Персия в езическо семейство, но от малък приел християнството. Както свидетелства историята, Анастасий бил интелигентен и благочестив човек с дълбоки християнски убеждения. Той бил известен със своята добродетел и голяма вяра.

Анастасий служил в двора на персийския цар и християнската му вяра била добре известна сред придворните. Има доказателства, че Анастасий е заемал висок пост в царския двор, но е запазил непоклатима вяра в Христос. С течение на времето това станало повод за подозрение сред персийските владетели, които били езичници и враждебно настроени към християните.

Когато по време на управлението на персийския цар Шапур II (от 309 до 379 г.) в Персия започнало активно преследване на християните, Анастасий станал жертва на тези репресии. Той бил обвинен, че изоставя поклонението на езическите богове и не участва в езически ритуали. Анастасий бил задържан и подложен на множество изтезания.

Има няколко версии за мъченическа смърт на светец. Според една от версиите той бил обезглавен, защото отказал да се отрече от Христос. Други източници съобщават, че той първо е бил бит и изтезаван и след това екзекутиран. Въпреки това, една от най-разпространените версии сочи, че той е бил убит, защото отказал да изпълни заповеди за поклонение на езическите богове.

На 22 януари според Юлианския календар църквата почита мъченици Полиевкт и Свети Евстратий.

Какво казват поличбите за 22 януари?

По поличибите за деня се гадае какво ще е времето в близко бъдеще и каква реколта се очаква. Ако прозорците в къщата са „замъглени“, това вещае затопляне. Ако по външната страна на прозорците се появят мразовити шарки – ще бъде студено дълго време. Ако има снеговалеж на празника, това вещае добра реколта от зърно. Ако денят е слънчев, това вещае ранна пролет.

В народния календар 22 януари е празникът на Тимофей Среднозимен. Нарича се така, защото този ден се счита за средата на зимата.

Какво не може да се направи на 22 януари?

На църковния празник 22 януари, както и на всеки друг, не трябва да клеветите, да желаете зло, да отмъщавате, да се карате, да обиждате някого, както и да отказвате помощ. Църквата осъжда мързела, омразата, завистта, алчността, отчаянието.

Какво не може да се направи днес според народните знаци: да оставате без работа и да тръгвате на дълъг път – може да е неуспешен. Не трябва и да изнасяте боклук от дома си – щастието ще отиде с него.

Какво може да се направи на 22 януари

На православния празник днес хората се обръщат към свети апостол Тимотей – молят му се за здраве, сила, помощ в работата, укрепване на вярата и напътствие в истинския път.

Според народните обичаи на днешния ден е обичайно да се помага на близките с нещо – това ще осигури благополучие в семейството. ctualno.com