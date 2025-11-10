Какъв църковен празник е днес и какво трябва да знаете за него

Днес, 10 ноември, вярващите честват празника на светите апостоли Ераст, Олимп, Родион и онези, които са с тях. Ето какво трябва да знаете за този църковен празник – какви са традициите, обичаите и забраните.

История на църковния празник на 10 ноември

Ераст е споменат от апостол Павел като ковчежник на Коринт, а по-късно и като християнски проповедник, който е придружавал Павел в мисионерските му пътувания. Преданието го изобразява като човек с непоклатима вяра и вярност в апостолското си служение. След като проповядвал в Ахая, той продължил мисията си в Македония, където според преданието предава Богу дух а след многобройни трудове.

Свети Олимп е споменат в Посланието до римляните сред онези, които апостол Павел лично поздравявал. Преданието го нарича събрат на апостолите и ревностен защитник на християнските общности в Рим по време на период на засилващи се гонения. Според църковното предание Олимп е бил близък до апостол Петър и е споделял неговите евангелизаторски усилия. Смята се, че е бил мъченически убит по време на гоненията на Нерон, потвърждавайки непоколебимостта на вярата му.

Родион, известен още като Геразин, е бил един от учениците на апостол Павел. В преданието е споменат като роднина на апостола. Приписва му се проповядването в Рим, където е помагал на Павел и Петър в организирането на обществото. Преданието разказва, че Родион е бил екзекутиран едновременно с много от учениците на Петър – също по време на гоненията на Нерон, след като е приел смъртта за Христос.

Какво не бива да правите на 10 ноември

Не бива да се захващате с тежка домакинска работа – денят трябва да се посвети на тишина и смирение. Не бива да давате пари или вещи назаем – на този ден взетото назаем няма да бъде върнато или ще отнеме част от семейното богатство.

Забранено е да се изричат лоши думи или да се започват конфликти – това ще доведе до дългосрочни вражди и загуби в семейството.

Народни поличби за 10 ноември

Нашите предци са вярвали в много интересни знаци за този ден. Топъл 10 ноември вещае мека зима. Ако сутринта е облачно, зимата ще бъде снежна. Ако има слана по дърветата сутрин, очаквайте мразовита и суха зима. Ако падне първи сняг на 10 ноември, пролетта ще дойде рано.

10 ноември е бил известен като Предзимие. Денят се е смятал за общоприетото начало на предзимния период, когато природата най-накрая преминава в фаза на покой.