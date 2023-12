Как Били Айлиш направи големия си пробив с песен за своя учител по танци

Били Айлиш се превърна в едно от най-големите нови музикални имена за последните години и е първата гигантска звезда в музиката от поколението Z. Американската певица стана идол на милиони свои връстници, след като изгря на съвсем ранна възраст със своите нежни и мелодични, но същевременно предизвикателни песни с живи и често непредвидими текстове.

Днес Айлиш е едва на 21 години, но вече е символ на модерната поп музика, както и силен глас по редица важни обществени въпроси, защитаващ правата на жените, равенството между половете, позитивното отношение към собственото тяло и опазването на климата.

В кариерата и в живота си Били Айлиш е неразделна със своя брат Финиъс О’Конъл, който е неизменният съавтор и музикален продуцент на песните й. Двамата са отраснали в Лос Анджелис и са деца на родители от шоубизнеса – актьорите и музиканти Маги Беърд и Патрик О’Конъл. Така че не е чудно, че музиката е естествена част от детството на Били и Финиъс, пише chr.bg.

„Цялото ми семейство е много музикално. Брат ми и майка ми са композитори, а баща ми винаги е свирил на пиано и на укулеле”, разказва Айлиш. „Когато бях на 11-12, започнах да пиша песни, защото това е добър начин да изразиш чувствата си. Брат ми е много добър в композирането и с него пишем заедно“, допълва певицата в интервю за Teen Vogue, когато е още на 15 години и вече е направила пробив с песента си Ocean Eyes.

До един момент Били Айлиш се занимава и с танци, но се концентрира върху музиката, вдъхновена от 4 години по-големия си брат. Самият Финиъс навлиза много рано в музиката и бързо си проличава, че двамата се допълват идеално в творческо отношение. Първата композиция на Били е на тема зомби апокалипсис и възниква, след като тя гледа популярния сериал „Живите мъртви“ – това е от значение, защото и по-късно изпълнителката запазва вдъхновенията си от различни филми, сериали и сюжети далеч от реалността.

В основата на развитието й е не само нейната майка (научила я на основите в музиката), но и брат й, който бързо се превръща в топ композитор и аранжор и разработва звученето, с което днес свързваме Били Айлиш. Идейните аранжименти, обогатяващи замечтания й глас, са дело тъкмо на Финиъс и може да се каже, че всичко тръгва от него. Именно Финиъс създава Ocean Eyes и първоначално я замисля за тогавашната си група The Slightlys, но после я адаптира за гласа на сестра си, защото Били получава от свой учител по танци задача да състави собствена музика, на която да танцува.

На 18 ноември 2015 г. Ocean Eyes е качена в SoundCloud, за да може учителят по танци Фред Диас да я чуе. Но се оказва, че я обиква не само той, а и още безброй слушатели. Успехът на песента е мигновен и насочва много погледи и огромно внимание към ненавършилото 14 години момиче. През следващите години Били продължава да си създава вярна аудитория, преди окончателно да достигне музикалните върхове.

Когато идва време за дебютния й дългосвирещ албум „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, тя вече е световна звезда. Албумът предизвиква фурор на наградите „Грами“ и взима всички основни статуетки заедно с хит №1 на тандема Финиъс-Айлиш – песента „Bad Guy”. През същата 2020 г. Били става най-младата изпълнителка, която записва песен към филм за Джеймс Бонд (No Time To Die), а едва на 20 г. тя е и най-младият солов артист, станал хедлайнер на прочутия фестивал „Гластънбъри“.

Вторият й албум „Happier Than Ever” също стана факт, тя направи и актьорски дебют в сериала „Swarm”, а през юли тази година големият хит „Bad Guy” достигна диамантен статут, след като надвиши 10 млн. продажби в Щатите.

С още толкова много време и възможности пред Били Айлиш, изглежда, че историята й в шоубизнеса тепърва започва. При всичките й постижения дотук е трудно да осмислим, че звездата още няма навършени 22 г. (ще ги навърши на 18 декември). Но с таланта си и изградената дотук фен база тя има всички шансове да направи дълга кариера, за да остане не само като символ на своето собствено поколение, но и да завладее бъдещите такива.

