Има една известна мисъл, че това, че някой не те обича по начина, по който ти искаш да те обича, не означава, че не те обича с цялото си сърце. И какво от това?! За какво ми е любов, която не ме прави щастлива. Това, приятели, е първосигнална реакция. Но дали щеше да е такава, ако знаехме как човекът, който споделя живота ни, всъщност възприема и разбира любовта? Колко лесно би било, ако просто можем да преценим дали сме способни да му дадем това, от което се нуждае. Както и той на нас.

Е, астрологията идва на помощ. Вижте как всяка зодия разбира любовта. Една сентенция, но казва толкова много!

Овен

„Ако ме обича, значи ще е готов/а на всичко за мен. Проявява ли егоизъм, значи това не е любов!“

Телец

„В днешно време ти излиза прекалено скъпо да обичаш. Но все пак – има ли любов, трябва да има и даване. Ако не ми дава поне толкова, колкото и аз на него/нея, значи това не е любов.”

Близнаци

„Любовта е като колата. Тръпката е като бензина. Няма ли бензин, колата не върви. И просто си взимаш нова.“

Рак

„Когато обичаш, трябва да оценяваш какво другият е направил за теб и да си му благодарен. Няма ли благодарност, това не е любов.“

Лъв

„Любовта е силно оръжие, но все пак не е атомно. Атомното е моята чест. Ако любовта наранява достойнството ми, значи това не е моята любов.“

Дева

„Колкото и да ми превъзнасяте любовта, тя също подлежи на анализ! Анализирам и разбирам дали си ме впечатлил/а дотолкова, че да те заобичам. Но, ако си позволяваш да ме критикуваш или да ми заповядваш, вече няма да те обичам.“

Везни

„Всичко е в малките жестове! Ако ме обичаш, значи отвътре ще имаш желание да ги правиш за мен. Ако не, това не е любов.“

Скорпион

„Ако обичаш, значи ще си готов на компромиси и ще имаш търпение. Ще ме приемеш такъв/такава, какъвто/каквато съм. Няма ли воля за това, няма и любов.“

Стрелец

„В крайна сметка, любовта трябва да ти носи красиви емоции. Ако не го прави, то това със сигурност не е любов. Но все пак, аз ще ти дам шанс да поправиш нещата“

Козирог

„В любовта не са важни думите, а действията. Ако не може да оцени моите действия, значи не заслужава любовта ми. А аз…, аз нямам големи очаквания. Искам просто нормален тон и уважение.“

Водолей

„На мен не ми трябва сексуален партньор. Такъв мога всяка вечер да си намирам. Аз искам приятел, на когото мога винаги да разчитам, с когото мога всичко да споделя. Ако няма приятелство, това не е любов.“

Риби

„Любовта е смисълът на живота, затова термин като „безсмислени жертви“ няма. Ако има любов, трябва да си готов на всичко – да се бориш и да се грижиш за нея. Ако не си готов, това не е любов.“aia.bg