Как да внесете автомобил в България: стъпка по стъпка инструкция

България става все по-популярна дестинация за внос на автомобили от чужбина, особено от САЩ и страните от Европейския съюз. Причината е привлекателните цени, големият избор на модели и изгодните условия за митническо оформяне. Процедурата обаче има ясни изисквания и включва няколко етапа, които трябва да бъда тизпълнени коректно. По-долу ще намерите подробна инструкция за целия процес.

Стъпка 1. Избор и покупка на автомобил

Първата стъпка е изборът на автомобил на търг или от частен продавач. Най-често българите купуват коли от САЩ (чрез Copart, IAAI) или от Германия, Италия и Полша. При избора трябва да се обърне внимание на:

VIN-код и проверка в международни бази (Carfax, AutoCheck).

История на експлоатация – катастрофи, щети, сервиз на поддръжка.

Финансови тежести или кредити, които могат да усложнят регистрацията.

Стъпка 2. Организиране на транспорта

Автомобилите от Европа обикновено се доставят с автовози за няколко дни. От САЩ колите пристигат по море – в контейнери или на Ro-Ro кораби. Средното време за доставка е 4-6 седмици. Важно е да се запазят всички транспортни документи, защото те ще са необходими за митническото оформяне.

Стъпка 3. Митническо оформяне

При внос на автомобил от държави извън ЕС (например САЩ или Канада) в България се заплащат следните такси:

Мито – 10% отстойността на автомобила.

– 10% отстойността на автомобила. Акциз – зависи от типа и обема на двигателя: бензинови и дизелови до 2000 см³ – по-ниска ставка; над 2000 см³ – значително по-висока ставка.

– зависи от типа и обема на двигателя: ДДС – 20% върху сумата: цена на автомобила + мито + акциз.

Привнос на автомобили от ЕС не се дължат мито и ДДС – заплаща се само акциз. Това значително намалява разходите и прави вноса от Германия или Италия по-изгоден.

Стъпка 4. Необходими документи

За успешно митническо оформяне и регистрация в България са нужни:

Фактура или договор за покупко-продажба;

Оригинален регистрационен документ от държавата на произход;

Митническа декларация;

Документи за транспорт (коносамент, CMR и др.);

Лични документи на собственика (паспорт, ЕГН/ЛНЧ).

Стъпка 5. Сертификация и технически преглед

След митническото оформяне автомобилът трябва да премине сертификация за съответствие с европейските стандарти. Това включва проверка на емисиите, осветителната система и други технически параметри. Често е необходима адаптация на фаровете, монтаж на задна противотъмна светлина и превключване на километража от мили в километри.

След това автомобилът преминава технически преглед в България, койтопотвърждаванеговатаизправност.

Стъпка 6. Регистрация на автомобила

Последната стъпка е регистрацията на автомобила в КАТ. За целта трябва да се представят:

Митнически документи с потвърдени плащания;

Сертификат за съответствие и протокол от техническия преглед;

Договор за покупко-продажба;

застраховка „Гражданска отговорност“;

документ за платена такса за регистрация.

След товасобственикът получава български регистрационни табели и свидетелство за регистрация.

Стъпка 7. Застраховка

За движение по пътищата в България задължителна е застраховката „Гражданска отговорност“. Допълнително шофьорите могат да сключат каско (AC) и други пакети за защита от кражби или щети. При внос на автомобил от чужбина застраховката трябва да бъде сключена веднага след регистрацията.

Примерен разчет

Да приемем, че автомобил от САЩ струва 10 000 USD, бензинов двигател 2.0:

мито – 1 000 USD;

акциз – 310 USD;

ДДС (20% върху 11 310) – 2 262 USD;

Общи данъци – 3 572 USD.

В крайна сметка стойността на автомобила след оформянето е около 13 500 USD, без да се включва ттранспортът и ремонтът.

Заключение

Вносът на автомобил в България е многоетапен процес, но е напълно ясен, ако се спазва правилната последователност. Основните разходи са митото, акцизът и ДДС, както и сертификацията и регистрацията. За да се избегнат грешки и излишни разходи, много шофьори се обръщат към специализирани компании като wincars.bg , които осигуряват пълно съдействие – от избора на автомобил до получаването на регистрационни табели в България.





