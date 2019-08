Как да върнете баланса във връзката си

Чувствате ли, че връзката с партньора ви губи своя баланс? Прекарвате по-малко време заедно? Раздразнителни сте един към друг? Не намирате общ език? Ако търсите начини да върнете уравновесеността на своите отношения или да избегнете нейната загуба, то тази статия е тъкмо за вас.

“Кайзен”: Стъпка по стъпка

Може и да звучи иронично, но балансът в една връзка се постига на индивидуално ниво. Какво имаме предвид? Това, че е е достатъчно само единият от партньорите да води небалансиран живот, за да се пренесе това в междуличностните отношения.

Липсата на индивидуален баланс може да произтича от редица места, като обикновено един проблем води след себе си до други. Нека да дадем прост пример. Проблемите в работата ви изтощават напълно, поради което не получавате пълноценна почивка. Това ви довежда до нездравословни навици в опит да “излекувате” изморения си ум под формата на, да кажем, нездравословна храна. Оттам страдат фигурата, здравето и енергията ви, водейки до раздразнение, апатия, и дори депресия.

Едва ли ще е изненада, че решението на много от тези проблеми е в златното трио на здравословния и балансиран живот-сън, храна и движение. Всеки един от тези елементи работи в унисон с другите два, затова е добре да погледнете реалистично върху навиците си и да направите нужните промени. Естествено това звучи по-лесно отколкото е, тъй като лошите навици не се променят така лесно. За щастие съществуват редица изпитани методи, с които можете да промените навиците си и позитивните промени да се задържат.

Един от основните елементи при изграждането на позитивни и дълготрайни навици е процесът да се случва с малки, последователни стъпки. Това е и основата на японската философия “Кайзен”, която ни учи на непрестанно усъвършенстване дори да е с минимални стъпки.

Важно е да споменем, че ако желаете да включите и партньора си по пътя на самоусъвършенстване, то е редно да го комуникирате по уважителен и неосъдителен начин. Най-добре е да обсъдите къде във връзката ви липсва баланс, дали това не се дължи на начина на живот, който всеки от вас води и какви промени следва да направите.

Комуникация на една “честота”

Освен че е дипломиран астрофизик, британката Лив Боере е и сред най-добрите жени покер играчи в света. На всичкото отгоре тя от години е във връзка със свой колега-руснакът Игор Курганов, който също е известно име сред покер средите. Но какво общо има това с темата на тази статия?

Първо, Лив и Игор, който е завършил икономика и математика, са хора на науката. С други думи, те ценят числата, формулите и точните неща. Именно това бе и темата на едно от събитията на TEDx, в което участваше Боере, като нейната презентация бе озаглавена “Числото ‘казва’ хиляда думи”. Там тя говори за това колко по-лесна и неконфликтна би била комуникацията между хората, ако те говорят на една “честота”. Примерът на Лив бе за думи от сорта на “често”, “много често” и “рядко”- все изрази с “плаващо” значение.

Аналогично, какво означава когато партньорът в една връзка каже “Ще съм готов/а след малко”? Колко точно е “след малко”? Често си служим с подобни неточни изрази, без да се замисляме, че тяхното значение не е универсално, но пък създават някакво очакване у другия човек, което ако не се оправдае довежда до излишни търкания.

В своята TEDx презентация, типично в научен стил, Боере съветва хората да използват точни мерки дори когато употребяват “приблизителни” изрази. Например, ако организацията на ежедневието води до проблем във връзката ви, разберете се с партньора си колко точно са, например, “малко” (5, 10 мин? час? два? ), “после” (след 3 часа? след 5? след ден? ) и други подобни изрази, които често използвате в комуникацията помежду си. Това важи за всяка сфера от комуникацията ви, която не се осъществява на едни и същи “вълни”.

Его-вън

Естествено, във всяка връзка се пораждат конфликти, дори и сред хора, които намират общ език помежду си. Именно конфликтните ситуации са основната заплаха за устоите една връзка, независимо дали е романтична или платоническа, а умелото разрешаване на подобни епизоди за мнозина изглежда мисия невъзможна.

Можете да отдъхнете, защото междуличностните конфликти до голяма степен са преодолими. Всъщност проблемът не е в самото неразбирателство, а в готовността на двамата партньори да работят за връзката, а не за себе си. Това означава, че за да се стигне до решение на конфликтна ситуация и двамата трябва да “преглътнете” егото си.

Макар и да сме резултат на десетки хиляди години на Homo sapiens еволюция, все още у нас се пазят силни първични инстинкти, основният от които е отговорен за нашето физическо оцеляване. Когато се намираме в опасност, в тялото ни се активират процеси, които ни подготвят за битка или бягство, като стартирането на тези процеси става за части от секундата, докато “успокояването” се случва по-плавно и отнема повече време.

Тези избухливи процеси се активират не само когато сме физически стресирани (напр. при вида на змия по време на разходка), но и когато се чувстваме заплашени в следствие на вербален конфликт. Именно разбирането и овладяването на тези инстинкти е това, което ние наричаме “преглъщане на егото”.

В статия озаглавена “Повечето брачни трудности произлизат от едно нещо: его” (“Most Marital Difficulties Stem from One Thing: Ego”) преподавателят по икономика и лидерство д-р Бари Браунщайн помества цитат от книгата на Ан Линтхорст “A Gift of Love: Marriage as a Spiritual Journey”. В нея авторката пише, че съпружеските проблеми започват с фокуса върху “отделни, индивидуални егота, които се опитват да се разбират помежду си”. Тоест, за да овладеете проблемните ситуации във връзката си, и да постигнете така желаният баланс, вие и партньорът ви трябва да третирате връзката си като синергия и да не оставяте егото да ви води.

