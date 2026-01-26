Как да го накараш да съжалява, че вече не сте заедно

Той скъса с теб? Или ти се наложи да го зарежеш, защото така или иначе не положи грам усилия да те задържи? Това, уважаеми момичета, си е чиста доза повод за отмъщение. Ама не от ония грубите, жалките, смешните, дето накрая те изкарват теб лудата. А за тънко, деликатно и много, много сладко отмъщение – да го накараш да съжалява, че те е загубил! Ето как да стане това.

Първо – Усмихвай се!

Раздялата е гадна работа – наранено сърце, тежки и объркани чувства, не намираш смисъл да се събуждаш сутрин.

И все пак – най-доброто отмъщение е да си щастлив! Макар в случая по-скоро да се преструваш на такъв. Но усмивката със сигурност ще привлече вниманието му към теб и той поне за миг ще се замисли дали пък не си по-добре без него?

Второ –Бъди учтива.

Много, много, ама много важно е да се държиш на ниво! Избий си от главата всякакви идеи да му вдигаш скандал на публично място, да го подминаваш демонстративно или да му скрояваш номера. Напротив, бъди любезна и мила, това е огромна сила на превъзходство, която направо ще го размаже. А и нищо чудно да бъде заинтригуван отново от теб.

Трето – Общувай с други мъже.

Не подценявай силата на мъжката ревност! Не стой настрани от другите мъже, само да покажеш на твоя бивш, че те не те интересуват, а мислиш само за него. Това е жалко! Бъди внимателна, обаче, не трябва и прекалено демонстративно да флиртуваш.

Четвърто – Опитай се винаги да изглеждаш добре! Купи си нещо ново. И скъпо! Заслужаваш го! Освен това ще се почувстваш много по-уверена и секси.

Пето –Не му отговаряй веднага на съобщенията и обажданията.

Изчакай, ако имаш търпение, дори дни. Нека му стане ясно, че не си на негово разположение.

И шесто – Опитай се да си по-добре без него.

Прави всичко онова, което той не е бил съгласен да правиш. Виж се с някое по-бивше гадже, отиди на дискотека и се прибери по изгрев слънце. Ако не провокираш неговото разкаяние, че те е изпуснал, току-виж си осъзнала, че наистина ти е по-добре без него.