Как да задържите интереса му? Вижте тези три златни правила

Има причина всички любими занимания на мъжете да са свързани с доказване или състезание. Истината е, че те обичат да ловуват и го правят най-добре, когато искат да привлекат вниманието на една жена. За щастие, всяка жена може да го направи. Трябват ви само малко воля и желание, както и да следвате тези 3 съвета:

1. Бъдете малко отдалечени

Вместо да тичате след него, нека той тича след вас. Накарайте го да работи за вашето внимание, защото заслужавате някой, който желае да положи усилия. И ако това усилие не започне в началото, тогава никога няма да се случи. Жените, които се правят на недостъпни, никога не показват твърде много интерес. Те никога не прекарват твърде много време в чата с един човек веднага след среща с него и определено не се целуват на първата среща.

2. Бъдете малко скептични

Не вземайте всичко, което казва, за истината. За съжаление, хората лъжат през цялото време и вие не винаги знаете с какво се захващате. Задавайте въпроси, разкопайте и разберете дали човекът, с когото излизате, наистина е този, за когото се представя. Докато не се чувствате достатъчно комфортно, за да се доближите до някого, го дръжте надалеч. Не му казвайте телефонния си номер, нито адреса си.

3. Бъдете малко заети

След като сте се сближили достатъчно и знаете, че го харесвате, може да се изкушите да попаднете в зоната на комфорт на 24-часовото писане на съобщения и желание за постоянна близост. И тук е моментът да спрете. Вашето време е скъпо и не бива да се губи за някой, когото няма да си спомняте след 20 години. Накарайте го да докаже, че заслужава вашето време, като му покажете, че нямате много време за губене. Затова, не бързайте да отговаряте незабавно на съобщенията му. Правете го, когато вие решите.