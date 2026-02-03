Как да засадим домати в биоразградимите торфени саксии

Днес ще ви представим стъпка по стъпка ръководство за това как да използвате биоразградими торфени саксии, за да започнете правенето на разсад за градината ви. Аналогично на тези стъпки се постъпва с всички растения, които се нуждаят от разсад, като пипер, краставици, патладжан, тиквички, някои цветя и др.

Първо, намерете място на закрито, което получава много естествена светлина и остава топло (15-20 градуса по Целзий), но не по-топло.



Стъпка 1. Съберете материали, почва и семена

Материалите, използвани в това ръководство за засаждане:

– Биоразградими торфени саксии

– Хранителен торфен субстрат с добър дренаж

– Изберете подходящи семена за домати

– Малка лейка или пулверизатор

– Градински инструменти (почвена лъжичка, сеялка или друг инструменти за засаждане на семена)



Стъпка 2. Поставете биоразградимите торфени саксии на вашата градинарска маса или работната повърхност.

Стъпка 3. Напълнете саксиите с торфения субстрат. Напълнете съдовете горе-долу един пръст под ръба – това ги прави по-лесни за поливате по-късно.

Стъпка 4. След като сте подбрали семената си, трябва внимателно да ги отворите, може да ги изсипете на хартия, за да ви е по-лесно при поставянето в торфените саксии. Поставете внимателно в средата 1 семка от избраните домати.

Стъпка 5. Покрийте семената с малка част от торфения субстрат и ги притиснете леко, за да ги уплътните. Отново се уверете, че семената ви не са покрити твърде дълбоко.

Стъпка 6. Водата използвайте внимателно!!! Водата ще уплътни още повече почвата и след като семената започват да абсорбират влагата, ще започне и процесът на покълване. Уверете се, че не сте прекалили с вода, защото почвата и семената ви ще започнат за плуват и е възможно семената да се заровят на по-голяма дълбочина. Хубаво е първите поливки да се правят с пулверизатор.

Стъпка 7. Сега чакаме! Дръжте горния слой влажен, за да покълнат семената. Консистенцията при поливането е от ключово значение. Пулверизаторът може да помогне и за това. Също така за по-добро покълване може да използвате и различни видове торове за разсад.

Стъпка 8. След като семената ви покълнат, трябва да разредите поливането, и е хубаво вече да си поливате с лейка, за да може водата да достига на по-голяма дълбочина. Доматите не обичат да изсъхват прекалено много – листата им ще увехнат, ако изсъхнат твърде много. Трябва да ги оставям да изсъхнат, така че горният слой на почвата на саксия да е суха и след това да поливаме с лейка. Поливането също ще зависи от нивата на топлина и влажност в помещението.

Стъпка 9. След като вашите домати или зеленчукови растения покълнат и узреят малко, ще започнете да виждате корените, които започват да растат през торфените саксии. В този момент можете да ги прехвърлите във вашата градина. Корените ще растат през биоразградимата торфена саксия и растенията ще продължат да се развиват без стрес при пресаждането.