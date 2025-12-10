Как да избелим кожата на лактите и коленете

Ниските температури и сухият въздух са една от най-честите причини за изсушаването на кожата. Добавете към това и механични движения като подпиране на лакти или на коленете по време на тренировка и кожата по тези нежни места става суха, груба и променя своята пигментация. Ето няколко домашни грижи, които ще изгладят тена и ще направят кожата на лактите и коленете мека и красива.

Мед и куркума

В купичка смесете мед, прясно мляко и малко куркума. Не бива да ви притеснява яркият цвят на куркумата. Естествените съставки не само ще успокоят кожата, но и ще премахнат тъмните петна по нея. Нанесете получената каша с леки масажни движения и след няколко минути изплакнете.

Кисело мляко

В купичка сложете малко кисело мляко, към което добавете няколко капки винен или ябълков оцет. Разбъркайте и поставете върху лактите или коленете. Оставете да изсъхне и след това изплакнете с вода.

Сода

Както знаете, содата има ексфолиращо действие, което я прави подходяща за намаляване на тъмните петна по кожата на лактите или коленете. В купичка сложете малко готварска сода и добавете малко прясно мляко до получаване на гъста каша. Приложете пастата върху коленете или лактите и масажирайте с кръгови движения. След няколко минути изплакнете с вода. Този разкрасяващ трик правете веднъж на два дни.

Лимонов сок

Изцедете сока на половин лимон и към него добавете една супена лъжица захар и чаена лъжичка зехтин или етерично масло по избор. С тази смес масажирайте нежно кожата на лактите или коленете и след това ги изплакнете. Лимонов сок може да нанесете и самостоятелно върху кожата. След като изсъхне, го оставете да подейства поне 30 минути и изплакнете с вода.

Зехтин и кафява захар

В купичка смесете равни количества кафява захар и зехтин. Разбъркайте добре и нанесете с кръгови масажни движения върху кожата. След няколко минути изплакнете.Ретро.бг