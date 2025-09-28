Как да имате фини крака? 5 принципа на отводняващото хранене

Почти половината от жените се оплакват от задържане на вода в долните крайници и експресно повишаване на теглото в рамките на едно денонощие! Храните, богати на отводняващи вещества, помагат за преодоляване на този проблем.

Задържането на вода може да е причинено от заболявания като бъбречна или венозна недостатъчност. Като се изключат тези патологии, явлението е безопасно, но причинява неудобство и неестетично подуване на краката.

Защо задържаме вода?

По-крехките капиляри имат пореста структура и пропускат водата, която преминава в тъканите. Този процес се задълбочава при недобре функционираща лимфна система.

Хормоналният дисбаланс по време на бременността и менопаузата прави стените на вените сврхъчувствителни. Това се установява също при менструалния цикъл или в горещо време.

Излишните килограми са друг значителен фактор. Натрупаната мастна тъкан захваща водата и създава условия за задържането й в клетките.

Най-важното средство за борба със задържането на вода е подходящото хранене с качествени продукти в умерено количество. Билките също могат да помогнат, като въздействат стягащо на венозната тъкан и стимулират отделителните органи.

5 принципа на отводняващото хранене

1. Консумирайте достатъчно месо, риба, морски дарове и яйца

Тези продукти са най-добрите източници на пълноценни протеини, богати на аминокиселини, които организмът не може да произвежда сам. Когато в кръвта няма достатъчно протеини, тъканите трудно се освобождават от задържаната вода. Като стимулират производството на колаген, протеините укрепват мускулните клетки на венозните стени и перивенозните мускули, които въздействат като стягащи медицински чорапи – кръвта се издига към сърцето и не се задържа в долната част на краката.

Препоръчва се всекидневната консумация на 1 г протеини на 1 кг телесно тегло. Това се постига, като включим в менюто си 120 г немазно месо или риба на обяд и 100 г (например 2 яйца) на вечеря, както и 2 млечни продукта дневно. За вегетарианците се препоръчва комбинацията от бобови и зърнени храни в съотношение 2 към 1.

2. Заложете на необработените продукти

Индустриалните храни обикновено са прекалено богати на сол , а тя задържа водата в клетките. Някои подобрители и оцветители в продуктите имат същия неблагоприятен ефект. Такива се „Е“-тата под номер: 201, 211, 221-224, 232, 237, 250, 262, 281, 285, 301, 325, 339, 350, 364, 365, 401, 462, 470а, 480, 485, 487, 514, 524, 535, 550, 576, 621. Веществата, добавени за уплътняване на текстурата, понякога не се усвояват напълно, преминават в кръвта и после в интерстициалната тъкан (разположена между паренхимните клетки, кръвоносните съдове и нервите), където задържат вода.

Изберете натурални продукти, по-богати на витамини, минерали и антиоксиданти. Нужни са ви повече протеини и полезни мазнини, и по-малко сладки храни. Контролирайте скритите сол и захар. Полупълнозърнестите и пълнозърнестите продукти доставят фибри, които помагат срещу запека, затрудняващ връщането на кръвта по вените към сърцето.

3.Подбирайте добре мазнините

Наситените мазнини натоварват черния дроб и правят кръвта по-тежка, което от своя страна затруднява кръвообращението. Намалете пържените храни, маслото, панираните специалитети, мазните меса, колбасите и сирената. Мастните киселини омега 3 (в рапичното, лененото и ореховото масло, мазните риби и орехите) и омега 9 (в зехтина, авокадото, лешниците и бадемите) съставляват клетъчните мембрани на капилярите. Повечето от изброените храни съдържат и витамин Е – антиоксидант и кофактор (подпомагащ образуването) на колагена.

Редувайте различните растителни масла, хапвайте авокадо 2-3 пъти седмично, риба – веднъж седмично и ядки всеки ден.

4. Повишете консумацията на плодове и зеленчуци

Пресните растителни храни съдържат калий, който благоприятства отводняването, и фибри, стимулиращи отделителната система. Най-силен ефект срещу задържането на вода имат аспержите, артишокът, ананасът, броколите, краставицата, тиквичките, зелето, морковите, целината, смокините, пъпешът, прасковата и черната ряпа. Някои продукти са и ценен източник на флавоноиди – антиоксиданти, които улесняват втечняването на кръвта, например цитрусовите плодове, чесънът и лукът.

Дребните червени плодове касис, малини, боровинки -съдържат специфичните съставки антоциани, които повишават устойчивостта на кръвоносните съдове.

Витамин С, който присъства в многобройни плодове и зеленчуци, и е необходим за производството на колаген и подсилва венозните стени. Той е чувствителен към топлината, затова се препоръчва консумацията на пресни продукти, а ако трябва да бъдат топлинно обработени, да се готвят бързо и на ниска температура.

5.Пийте вода достатъчно и често

Когато пием повече вода, това не увеличава задържането й в организма. Напротив, недостигът на вода води до лошо функциониране на бъбреците, които не могат да се противопоставят на този процес.

Препоръчва се консумацията на 1,5 – 2 литра вода дневно. За да има оптимален ефект, пиенето на вода трябва да бъде разпределено през половин час. Избягвайте го по време на хранене, тъй като солта от храната се свързва с водата и тя по-лесно се задържа в тялото. Неправилно е също вечер да пиете големи количества билкови отвари, тъй като задържането на течности става по-лесно в края на деня.

Кои билки помагат?

За освобождаване на задържаната вода

Черешови дръжки

Те стимулират диурезата и елиминирането на токсините благодарение на съдържащите се в тях калий и антоциани с противовъзпалително и антиоксидантно действие.

Глухарче

Корените на глухарчето подобряват чернодробната функция, което се отразява и на оптималното връщане на кръвта по вените към сърцето. Билката има положителен ефект и върху бъбреците.

Царевична коса

Тя е богата на флавоноиди и калий, подпомага отделянето на излишната вода от тялото и въздейства благоприятно върху бъбречната функция. За улеснено връщане на кръвта към сърцето

Касис

Листата на касиса съдържат флавоноиди, които предпазват венозните стени. Ефектът им е идеален при усещане за тежки и болезнени крака.

Хамамелис

Билката повишава устойчивостта на кръвоносните съдове, намалява пропускливостта на капилярите, пречи на течностите да преминават от вените в околните тъкани. Може да се използва в комбинация с червенолистната лоза.

Бодлив златист (миши трън)

Корените на билката улесняват контракциите на мускулните фибри във венозните стени, имат противовъзпалителен ефект и са особено подходящо средство през топлите летни дни.

Червенолистна лоза

Те са богати на танини и антиоксидантни съставки, които подобряват кръвообращението и намаляват пропускливостта на венозните стени. Освен това улесняват връщането на кръвта към сърцето, като стимулират мускулните контракции във вените.

За втечняване на кръвта

Комунига

Малките жълти цветчета на комунигата съдържат кумарин с антикоагулиращ ефект, както и флавоноиди и сапонини, стимулиращи кръвообращението. Комунигата предпазва от отоци в краката.

Какво включва черния списък?

Сол

Солта трябва да бъде ограничена до 5 г дневно, защото съдържа натрий, който има свойството да задържа водата в клетките. За да не надхвърляте тази норма, избягвайте колбасите, сирената, пушената риба и повечето индустриални продукти.

Захар

Тя благоприятства гликацията (вътрешна реакция, при която захарните молекули се прикрепват към колагена) във венозните стени. При тази химична реакция те загубват еластичността си и не успяват да се разширяват добре.

Рафинирани продукти

Глюцидите на хляба, спагетите, ориза и брашното се усвояват бързо и, подобно на захарта, благоприятстват феномена на гликацията.

Алкохол

Спиртните напитки имат съдоразширяващ ефект, който уврежда венозните стени. Не бива да се надхвърля количеството от 1-2 чаши червено вино, но не всеки ден!

Кафе

При прекалено голяма консумация кафето също участва в процеса на гликация. Не консумирайте повече от 2-3 чаши дневно.





