Как да контролирате ниското кръвно през лятото

Лятото е сезон на слънце, движение и добро настроение, но за хората с ниско кръвно налягане (хипотония) горещините могат да се окажат сериозно предизвикателство. Повишените температури водят до разширяване на кръвоносните съдове, което допълнително понижава кръвното налягане. Това може да предизвика симптоми като замаяност, умора, гадене, световъртеж и дори припадъци. За да се избегнат подобни състояния, е важно да се следват някои основни принципи за контрол на хипотонията през летните месеци.



На първо място, хидратацията играе ключова роля. Високите температури увеличават загубата на течности чрез потене, което води до спад в кръвното налягане. Затова се препоръчва прием на поне два литра вода дневно, а при физическа активност още повече. Билкови чайове и леки смутита са добър избор. Важно е да се избягва прекомерната консумация на алкохол, който действа като депресант и може да предизвика допълнителен спад в налягането.



Храненето също има значение. Диета, богата на витамин B12 и фолиева киселина – като яйца, месо, зелени листни зеленчуци и пълнозърнести храни, подпомага кръвообразуването и може да повлияе добре при по-ниско кръвно налягане. Физическата активност трябва да бъде балансирана. Спортът може да се практикува рано сутрин или привечер.



Контролът върху кръвното налягане може да бъде подпомогнат и чрез техники за активиране на симпатиковата нервна система – като стискане на юмруци, кръстосване на краката или напрягане на мускулите. Тези методи са лесни за изпълнение и могат да се използват при първи признаци на замайване или слабост.



Ако симптомите като постоянна умора, замаяност, замъглено зрение се появяват често, консултацията с лекар е задължителна.





