Как да накарате един мъж да ви търси

Искате мъжът, който харесвате или с когото отскоро имате връзка да ви преследва?

Има някои безотказни женски трикове, с които да успеете да го накарате неусетно да тича след вас. И тук не са намесени никакви игрички и глупави методи, които да изглеждат повърхностни. Ако искате един мъж да ви преследва, преди всичко е важно да отключите женската си енергия и магнетизъм, за да го завладеете. Мъжете обичат да преследват и да се борят за жените, пленили интереса и сърцето им. Бъдете точно такава жена! Вижте как да го накарате да ви преследва, без дори да се усети.

Кои са женските начини, с които да накарате един мъж да ви преследва?

Не организирайте живота си около неговия

Ако той свикне, че вие се съобразявате с него и правите нещата така, че да сте близо до него, ще изгуби интерес към вас много бързо. Когато един мъж усети, че сте му в кърпа вързани, спира да се старае и да се опитва да ви завладее. Но когато организирате живота си така, че да излъчвате независимост, неустоимост и дори лека отдалеченост ще се превърнете в най-желаната жена за него.

Използвайте природния си женски магнетизъм

Ако искате да сте привлекателни и неустоими, просто задействайте естествения си женски магнетизъм. Бъдете женствена, нежна, обаятелна и чаровна. Смейте се, показвайте женското си самочувствие, загадъчност и чар. Със сигурност ще го накарате да ви преследва и да се опитва да ви спечели на всяка цена.

Накарайте го да мисли за вас

Когато сте в неговата компания се постарайте да кажете нещо запомнящо се за вас, което да го накара да мисли за вас. Провокирайте интереса му, без да издавате много подробности. Лекичко се усмихнете, докоснете го. Покажете му, че имате интерес, без да изглеждате отчаяно търсещи любов. Бъдете секси и същевременно неангажиращо разсеяни сякаш не ви интересува чак толкова. Това ще го накара да ви преследва.

Бъдете мистериозни

Жените, които са като отворени и прочетени книги са безинтересни за мъжете. Ако сте мистериозни и предизвиквате любопитството му с поведението си, ще спечелите интереса му, а и сърцето му.

Развийте съвместни дейности

Ако искате един мъж да се бори да ви спечели или да ви задържи до себе си, защото ви цени високо, е важно да изградите съвместни дейности. Така ще му покажете, че си заслужава да направи всичко възможно да ви задържи до себе си, тъй като сте жена, която би споделяла живота му, интересите му, хобитата му, изобщо всичко. Това е от голяма важност за мъжете.

Изпращайте му секси съобщения

За да накарате един мъж да ви преследва е важно и да го провокирате сексуално. Секси съобщенията или изпращането на секси снимки със сигурност ще го замае и ще го накара да ви желае силно.





