Как да поддържаме любовта: Три тайни на щастлива и стабилна връзка

Американският психолог Марк Травърс идентифицира три силни страни, които всяка двойка може да развие за силна връзка.

В статията за Forbes той обяснява, че силните и стабилни връзки не се изграждат единствено на базата на късмет, перфектна съвместимост или съдба; те често са резултат от упорита работа и развиване на определени умения.

„Тези умения определят как партньорите реагират един на друг, посрещат нуждите си, справят се със стреса и поддържат интимност чрез радост и несгоди“, отбелязва Травърс.

Според него това са практики, които всяка двойка може да научи през целия си съвместен живот.

Ето мощните умения, които той изброява:

Силата на отзивчивата любов

Проучване от 2021 г., публикувано в „Бюлетин за личностна и социална психология“, установява, че когато хората възприемат партньора си като отзивчив, те са по-склонни да се включат в нежно докосване. Тези докосвания, от своя страна, засилват възприятието на партньора ви за вашата отзивчивост. Преглед от 2023 г. в Current Opinion in Psychology подчертава важността на отзивчивостта, наричайки я „общата валута“ на взаимоотношенията. Именно отзивчивостта определя дали всеки акт на грижа ще укрепи връзката или ще остане неефективен.

Силата на споделената емоционална регулация

Емоционалното състояние на всеки партньор влияе върху другия и е повлияно от него. Изследванията показват, че тази споделена емоционална регулация е от решаващо значение за здравето на връзката, но също така създава предизвикателства. Проучване от 2025 г., публикувано в Current Psychology, установява, че ако партньорите се борят с емоционалната регулация, те са значително по-уязвими към прегаряне във връзката, проявяващо се с умора и откъсване. Това е особено вярно за двойки с деца. Допълнително 13-годишно проучване, публикувано в Emotion, демонстрира обратното. Когато съпрузите са успели да намалят негативните емоции и поведение по време на конфликт, и двамата партньори съобщават за по-високо удовлетворение от брака.

Силата на споделената позитивност и смисъл

Това е способността да се забелязват и оценяват усилията на партньора и да се създаде „ние история“, която им помага да се справят заедно с промяната. Проучване, публикувано във Frontiers in Psychology, установява, че когато двойките се справят със стреса заедно, именно благодарността за споделените им усилия, а не самият процес на справяне, увеличава удовлетворението от връзката. Позитивизмът обаче не е достатъчен. Двойките също се нуждаят от споделен смисъл: усещане, че виждат света по подобен начин и се ориентират в живота с обща цел. Друго проучване от 2025 г. също потвърди, че колкото по-силно е чувството за споделена реалност между партньорите, толкова по-голямо е тяхното споделено чувство за смисъл в живота.