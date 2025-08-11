Топ теми

Как да предпазим ставите през лятото

През лятото много хора преминават от заседнал начин на живот към интензивни дейности – плуване, туризъм, спорт на открито. Тази внезапна промяна може да натовари ставите, особено ако не сме загрели или хидратирани достатъчно. Високите температури водят до загуба на течности, което намалява ставната лубрикация и прави хрущялите по-уязвими.
 

Симптоми, които сигнализират за проблем:
 

Сутрешна болка и скованост

  • Ако се събуждате с болка в коленете, китките или глезените, която продължава над 30 минути, това може да е знак за възпаление или претоварване.

Подуване и чувствителност

  • Видимо подуване, зачервяване и болка при допир са сигнали, че ставите реагират на прекомерно натоварване. Това често се случва след дълги разходки или спортни активности.

Хрущене и намалена подвижност

  • Щракане, хрущене или ограничено движение в ставите може да означава износване на хрущялите или промени в ставната течност. Ако се комбинира с болка, не бива да се пренебрегва.

Как да предпазим ставите през лятото?

  • Постепенно увеличавайте физическата активност
  • Пийте достатъчно вода – поне 8-10 чаши дневно
  • Загрявайте добре преди спорт
  • Използвайте подходяща екипировка (обувки, протектори)
  • Почивайте при първи признаци на дискомфорт

Ако болката продължава повече от седмица, ограничава движенията ви или се появи деформация, консултация със специалист е задължителна. Ранната диагностика може да предотврати хронични увреждания.Ретро.бг



