През лятото много хора преминават от заседнал начин на живот към интензивни дейности – плуване, туризъм, спорт на открито. Тази внезапна промяна може да натовари ставите, особено ако не сме загрели или хидратирани достатъчно. Високите температури водят до загуба на течности, което намалява ставната лубрикация и прави хрущялите по-уязвими.



Симптоми, които сигнализират за проблем:



Сутрешна болка и скованост

Ако се събуждате с болка в коленете, китките или глезените, която продължава над 30 минути, това може да е знак за възпаление или претоварване.

Подуване и чувствителност

Видимо подуване, зачервяване и болка при допир са сигнали, че ставите реагират на прекомерно натоварване. Това често се случва след дълги разходки или спортни активности.

Хрущене и намалена подвижност

Щракане, хрущене или ограничено движение в ставите може да означава износване на хрущялите или промени в ставната течност. Ако се комбинира с болка, не бива да се пренебрегва.

Как да предпазим ставите през лятото?

Постепенно увеличавайте физическата активност

Пийте достатъчно вода – поне 8-10 чаши дневно

Загрявайте добре преди спорт

Използвайте подходяща екипировка (обувки, протектори)

Почивайте при първи признаци на дискомфорт

Ако болката продължава повече от седмица, ограничава движенията ви или се появи деформация, консултация със специалист е задължителна. Ранната диагностика може да предотврати хронични увреждания.Ретро.бг





