Как да предскажем бъдещето си със зарове

Темата за бъдещето е от най-вълнуващите за всеки човек. Тя е будела огромен интерес сред нашите предци и продължава да интересува живо и съвременните хора. В тази връзка са измислени и всевъзможни начини за предсказване на предстоящи събития.



Сред най-разпространените методи за предричане на събития е хвърлянето на зарове. За да изпълните този ритуал, трябва просто да си набележите два различни зара (единият ще изобразява вашето сегашно състояние, а другият – бъдещето ви) и да ги търкулнете на равна повърхност. След това трябва да си запишете числата, които ще ви се паднат, и да проверите какво казват заровете за сегашните ви преживявания, както и за тези, които ще имате скоро.



1 означава трудности на хоризонта. Събитията не се развиват така, както сте го планирали. На пътя ви се появяват спънки, които можете да преборите само с упоритост и целеустременост. 2 ви показва да бъдете бдителни. Някой около вас не ви мисли доброто и ако не внимавате на кого се доверявате, ще станете жертва на предателство. Имайте едно наум и не разкривайте най-съкровените си планове и тайни пред хора, които вече са ви забивали нож в гърба.



Цифрата 3 отговаря за приятелството и любовта. Ново запознанство е напът да прерасне в нещо повече от обикновена дружба. Само от вашето поведение зависи какво ще се случи. 4 се тълкува като безгрижие и веселие. Богатство, щастие и спокойствие – получавате това, за което всеки от нас си мечтае. Въпросът сега е да съумеете да задържите положението и да не пропилеете възможностите, които ви се предоставят. 5 ви съветва да обърнете внимание на здравето си. Намалете лошите навици, които започват да вредят на здравето ви. Спете повече, хранете се по-здравословно и по-често наблягайте на физическото натоварване. Намерете и начин да се борите със стреса. Цифрата 6 означава нов етап. Обръщате нова страница в живота си след събитие, което касае цялото ви семейство. Надмогвате страховете си и показвате с колко много потенциал разполагате.

