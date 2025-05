Как да разберем къде е произведена колата ни

Най-лесният начин е да проверите касата на вратата от страната на водача, където производителят сочи на разбираем език къде е извършено окончателното сглобяване на превозното средство.

Ако пазарувате ново превозно средство, горният десен ъгъл на стикера на прозореца, който се намира на всяка нова кола, показва къде е произведена колата. Той може също да показва какъв процент от превозното средство съдържа американски и канадски части, източника на по-голямата част от чуждестранните части и страната на произход на двигателя и трансмисията, пише „Ауто прес“.

Можете също да погледнете първите два знака от 17-цифрения идентификационен номер на превозното средство (VIN), който се намира там, където предното стъкло се среща с таблото пред водача. Той е отпечатан и върху документа за собственост и регистрацията на автомобила.

Повечето уебсайтове на дилъри и онлайн пазари за автомобили също посочват VIN. Първите два знака от VIN се наричат World Manufacturer Identifier и показват къде е извършено окончателното сглобяване.

Това са световни идентификатори на производители за държави, от които обикновено се изнасят превозни средства:

1, 4, 5, 7F до 7Z и 70: САЩ; 2: Канада; 3: Мексико; 9A до 9E и 93 до 99: Бразилия; AA до AH: Южна Африка; J: Япония; KL до KR: Южна Корея; L: Китай; MA до ME и MY до M0: Индия; ML до MR: Тайланд; SA до SM: Обединено кралство; TJ до TP: Чехия; TR до TV: Унгария; U5 до U7: Словакия; VA до VE: Австрия; VF до VR: Франция; VS до VW: Испания; W: Германия; YA до YE: Белгия; YS до YW: Швеция; YF до YK: Финландия; XL до XR: Нидерландия; ZA до ZU: Италия.