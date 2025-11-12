Как да разберете дали любовта избледнява 

Емоционално много връзки приключват много преди официално да им се сложи край. Тъй като процесът е постепенен, в началото дори не се усеща като раздяла. Това е моментът, в който единият или двамата партньори започват да се отдръпват, избягвайки да признаят чувствата или реалността си.

Американският психолог Марк Травърс, в статията си за Forbes, идентифицира два признака на тази „мека раздяла“.

В статията авторът цитира анализ, публикуван в Journal of Personality and Social Psychology тази година. Oтбелязва се, че изследователите са наблюдавали хиляди двойки, изучавайки удовлетвореността от връзката, особено през болезнения период, предхождащ раздялата. В крайна сметка те идентифицират две фази, през които преминават повечето връзки преди раздялата.

Предтерминална фаза

По време на този етап удовлетвореността от връзката намалява бавно и почти незабележимо. Партньорите все още се опитват да се поправят, приписвайки емоционалната дистанция на „труден период“.

Терминална фаза

Спадът става рязък. Емоционалната връзка и интимност отслабват рязко – обикновено това започва шест месеца до две години преди действителната раздяла. Според психолога, тази „мека раздяла“ бележи незабележимото начало на края за много връзки.

Ето и два признака, че една двойка може вече да е в това състояние: избягвате дискомфорта, вместо да търсите връзка. Разстоянието между партньорите расте бавно и тихо. На пръв поглед всичко може да изглежда нормално: продължавате да живеете според обичайния си начин. Но ако се вгледате по-дълбоко, става ясно, че връзката се е трансформирала от съзнателна в механична.

Вторият признак е, че се чувствате по-самотни с партньора си, отколкото без него. Самотата във връзката е резултат от емоционално откъсване. С течение на времето именно това откъсване разрушава връзката, дори ако сте физически заедно. В контекста на „мека раздяла“ тази самота може да е едва забележима. Партньорите изглеждат заедно, но емоционалната интимност постепенно се разпада. Единият усеща разстоянието първо и се отдръпва, докато другият несъзнателно отразява това поведение.

Както отбеляза Травърс, „меките раздели“ често започват не със загуба на любов, а със забрава – когато партньорите спрат да се избират един друг всеки ден. Но добрата новина е, че удовлетворението може да се възстанови постепенно, ако и двамата са готови да работят върху това, добави психологът.