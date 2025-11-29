Как да разпознаем използвача в една връзка

Съвсем наскоро сте срещнали мъж и мечтаете да създадете бъдеще с него? Или сте във връзка от доста време и уж изглежда, че всичко е наред?. Но и в двата случая идва момент, когато неизменно възникват въпроси от рода на: „Той приема ли ме сериозно?“, „Има ли искрени намерения и чувства?“, „Не ме ли използва?“.

Ако всички тези мисли се въртят главата ви, тогава трябва да ги подредите и да разберете как той наистина се отнася с вас.

Интимно удовлетворение

Всеки мъж иска да има постоянна интимна връзка. Понякога обаче той се интересува само от този аспект. Тогава започва да ви вижда само като обект на желание и не ви приема на сериозно. Не възнамерява да задълбочи отношенията си с вас и се отнася като към обект на потребление.

Домашен комфорт

Обикновено мъжът не започва връзка заради удобство в ежедневието (въпреки че има и такива случаи). Това по-скоро се отнася за хора, които са били в отношения от дълго време. Но чувствата са угаснали и той не е готов да прекъсне връзката, защото вече е свикнал да живеете заедно и се възползва от това удобство.

Той е доволен от това каква домакиня сте: дрехите му са чисти, изгладени, вечерята е винаги готова при пристигането му, вкъщи е уютно и добре. Той разбира, че ако остане сам, ще трябва да се върне към ергенския живот. И това не му се нрави.

Финансова изгода

Вие сте успешна жена, финансово осигурена и независима – мечтано лакомство за мъже, които сами по себе си не са достатъчно богати, но искат да живеят, получавайки всички блага на живота. И за него няма значение как точно ги получават, в случая – от вас.

Кариерно развитие

Такъв е случаят, когато една жена е с високо обществено положение, има връзки, които могат да помогнат на мъжа да получи повишение. Тогава той е готов да изгради връзка с нея в името на кариерата си.

Раждане на деца

Това е доста рядък случай, но и такива „екземпляри“ могат да се срещнат и в живота. Първоначално той е проявил интерес към вас, но по-късно развива мания да има деца. Но когато се роди дете, връзката ви с такъв мъж започва да се разпада напълно. По правило при такова развитие на събитията любовта е заминала и двамата решават да се разделят. И тук той започва борба, в която най-вероятно иска да вземе децата, защото в тях е бил смисълът на всички взаимоотношения.

Как да разпознаете мъж, който ви използва?

Всяка жена иска да бъде щастлива във връзка с мъжа. Тя мечтае за искреност, чистота и взаимна любов. И понякога жените толкова много искат щастие, че си слагат „розови“ очила и започват да не забелязват очевидни проблеми във взаимоотношенията си. И в момента, когато жената е вече хлътнала „до уши“, силно привързана, нещата стават сложни. За да откриете неискреността на един мъж навреме, трябва да можете да разпознаете истинските му намерения още в началния етап на връзката.

Той не иска да решава проблемите ви

Случило се е нещо и се нуждаете от помощ. Разбира се, не бива да чакате любимият да се досети за необходимостта да вземе участие (мъжката психология е уредена така). И все пак, ако директно сте го помолили за помощ или подкрепа и той е намерил достатъчно причини да откаже, особено ако това не е първият път, трябва да върху това. Най-вероятно вашият избраник не ви приема сериозно.

Той не се опитва да ви угоди

Мъжът не показва признаци на внимание. Може да е кафе в леглото, може да е някаква дреболия, купена от него по пътя към вас, хубав комплимент също може да ви зарадва или пък да резервира маса в любимото ви заведение. Като цяло мъжът, който обича избраницата си, винаги иска да й създаде приятни емоции.

За сериозно мислещия партньор е важно да види радостта в очите на жена си. Просто трябва да се научите да разпознавате неговия език на любовта, тъй като всеки мъж си има свой собствен. Някой абсолютно не знае как да каже комплименти, но ще ви купи цветя или ще ви поднесе любимите ви бонбони.

Друг пък не може да избира подаръци, но е щедър на приятни фрази, които така топлят женската душа! Или просто ще ви притисне и обвие с топлината на душата си в студената вечер, ще ви приготви вечеря…

Мъжът има вечни финансови проблеми

Мъжът може да има временни затруднения, но ако не иска да промени нищо и да постигне нещо сам, това трябва да предупреди жената.

Често дразнене

В благоприятна за него ситуация, когато иска да получи нещо, например интимност или нещо финансово, той е любезен, привързан и грижовен към вас, а през останалото време или след като получи това, което иска, става студен и невнимателен. Това също е повод да се замислим за искреността на избраника.

Той не прави планове за бъдещето с вас

Когато хората са влюбени, те са склонни да мечтаят за бъдещия си съвместен живот, за предстоящата ваканция, пазаруване, събития. Случва се естествено, тъй като е голямо удоволствие. Ако един мъж не говори с вас какво ще правите заедно, къде да отидете, какви планове и цели имате в живота, всичко това издава лекомислието му към вас.

Липса на споделено свободно време

Разбира се, в една връзка двама души трябва да имат лично пространство, например разходка с приятели, хобита и други подобни неща. Въпреки това хората, които изграждат сериозни връзки, искат да прекарват достатъчно време заедно, просто имат нужда от това.

Ако мъжът се опитва да ограничи времето, прекарано с вас и да го посвети само на приятелите си и своите хобита, това е сигнал, че не му е интересно и удобно с вас, но пък е удобно в определени моменти от живота.

Заключение

Това са основните моменти, на които трябва да обърнете внимание, когато изграждате връзка. Ако откриете поне една точка, това не означава, че трябва незабавно да избягате и да прекъснете връзката. Необходимо да се обърне по-голямо внимание на тези нюанси, да се анализират задълбочено всички плюсове и минуси.

След това трябва да говорите с мъжа и да се опитате да обсъдите всички моменти, които ви вълнуват, може би тълкувате нещо неправилно и всичко не е толкова тъжно, колкото на пръв поглед изглежда.

Може би се касае за някаква особеност на характера на мъжа, защото има емоционално много затворени личности и вие също трябва да намерите свой собствен подход към тях, така че той да разкрие истинските си намерения.

Знаци, че той още те сънуваАко разговорът не помогне по никакъв начин и все още се чувствате неудобно, тогава ще трябва да вземете решение.

Помнете, че всяка връзка не е нещо, което може да се изгради по определен шаблон. Всичко е строго индивидуално и трябва сами да потърсите правилният подход.