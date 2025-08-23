Как да разпознаем мъжа под чехъл?

Някои жени си мечтаят партньорът им да е под чехъл, не срещат съпротива, а желанията им се изпълняват без проблем и правят каквото си поискат

Истината обаче е, че това по смисъл е доста далеч от думата връзка. На първо място, безхарактерните мъже омръзват твърде бързо и настъпи ли напечен момент, не може да се разчита на тях. Ето признаците, че сте попаднали в списъка на чехльоците:

Молите й се за секс

Не е много приятно, но си е самата истина. Това действие е типично за мъжете под чехъл. Освен жалко, това поведение си е абсолютно отблъскващо. Няма я страстта, няма я емоцията! Жените обичат да бъдат покорявани, особено когато става въпрос за секс. Не трябва мъж да проси и да се моли за секс.

Позволявате й всичко

Не бива да се съгласявате с всяка прищявка и нейно желание. Мъжете под чехъл копнеят за одобрение и правят дори невъзможното, за да угодят на половинката си. Спрете! Единственото, което се постига по този начин, е да я подтикнете да злоупотреби с вас. И по-лошото – много бързо ще й омръзнете.

Искате й разрешение

Едно е да се съгласявате с мнението на любимата си, съвсем друго е да искаш разрешението й за всяко нещо. Или с други думи, оставяте на нея да решава. Какво да вечеряте, какви дрехи да си купите, каква прическа да поддържате, с кои приятели да се виждате…

Разказвате й целия си ден

Няма лошо да споделяте. Но не е нужно да разказвате деня си минута по минута. Това е признак, че сте вече под чехъл, макар и да не го осъзнавате. Тя не ви е майка, нито пък вие сте й дете, за да й вадите най-подробни обяснения – къде сте били, с кого и какво точно сте правили.

Покажете характер!

Страхувате се

Ако сте под напрежение каква ще бъде нейната реакция във всяка една ситуация, значи сте от отбора на чехльовците. Готови сте на всичко, за да поддържате доброто й настроение. Не, защото си умирате да е щастлива, а защото се страхувате от острия й език и способността й да ви изкарва за всичко виновен. Друг голям страх за мъжете под чехъл, е страхът от раздяла. Те са зависими от една жена и мисълта да я изгубят направо ги съсипва.





