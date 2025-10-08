Как да разпознаем нарцисиста! Психолозите назовават 9 облекла и вещи, които носят

Психолозите назовават 9 облекла и вещи, които носят нарцисистите. Много хора вярват, че е лесно да се идентифицират нарцистичните хора, но както се оказва, истинските признаци на тази черта са скрити на видно място и могат да бъдат забелязани в облеклото на човек, коментира амеиканско списание.

„Нарцисистите използват дрехите като броня. Не става въпрос само да изглеждат добре, а за да създадат недостижим образ на съвършенство“, обясни Сара Чен, клинична психоложка в Северозападния университет. Затова изданието назова 9 неща, които нарцисите носят.

Дизайнерските лога, носени като значки

Както отбеляза д-р Маркъс Уилямс, който изучава нарцистичното поведение в продължение на 20 години, показването на лога надхвърля обикновената лоялност към марката. „Нарцисистите постоянно се нуждаят от външно потвърждение. Дизайнерските лога служат като символи на успех, вкус и превъзходство – всичко, което един нарцис отчаяно иска другите да видят в него“, обясни той. Това обаче не означава, че всеки, който притежава дизайнерски артикули, е нарцистичен. Според Уилямс ключовият аспект тук е импулсивната нужда да се показват множество лога едновременно, сякаш се създава визуално обобщение на тяхната стойност само чрез брандиране.

Официалното обличане за неофициална среща или събитие

„Официалното обличането е класическо нарцистично поведение. То създава чувство за превъзходство чрез контраст. Когато всички останали са облечени небрежно, нарцисистът трябва да се облича официално, за да се чувства специален“, наблюдава поведенческата терапевтка Рейчъл Фостър. Специалистът казва, че е наблюдавала пациенти, носещи бизнес облекло в хранителни магазини, киносалони и дори във фитнес класове.

Слънчеви очила, носени на закрито

„Слънчевите очила създават бариера. Те позволяват на нарцисиста да наблюдава другите, докато остава мистериозно скрит. Това е игра на власт“, ​​обясни Дженифър Мартинес, която е специализирана в нарцистично личностно разстройство. Слънчевите очила също привличат вниманието на закрито, което подхранва нуждата на нарцисиста да бъде забелязан и обсъждан.

Прекомерни бижута и аксесоари

Психиатърът д-р Алън Томпсън, участвал в няколко проучвания на нарцисизма, казва, че прекомерната употреба на аксесоари е форма на самореклама. „Всяко бижу се превръща в повод за разговор, възможност за нарцисиста да говори за себе си. Не става въпрос за естетически баланс, а за максимално въздействие“, подчерта експертът.

Обувки с червена подметка и обувки за статус

Според д-р Лиза Парк такива обувки са много популярни сред нарцисите. „Не става въпрос за комфорт или дори за красота. Става въпрос за носене на етикет с цена, която другите разпознават“, добави тя. Изследването на Парк показа по-специално, че нарцистичните личности притежават три пъти повече чифтове такива обувки и са по-склонни да споменават марки в ежедневните разговори.

Прекалено разголени или привличащи окото дрехи

„Не е важно количеството оголена кожа. Важно е дали изборът на дрехи изглежда е предназначен да монополизира вниманието в неподходящи ситуации“, отбеляза д-р Майкъл Робъртс. Според него основният индикатор е несъответствието между облеклото и повода. Нарцисите често избират артикули, които гарантират, че ще бъдат забелязани навсякъде, независимо от социалните норми и уместност.

Постоянно променящи се модни визии

„Нарцисистите нямат стабилно чувство за собствена стойност. Те пробват идентичности като дрехи и запазват това, което привлича най-положителното внимание“, подчерта д-р Патриша Дейвис. Експертът сподели как е лекувала пациенти, които са имали множество гардероби за различни групи хора, за да получат максимално одобрение.

Фалшиви дизайнерски артикули, носени като истински

„Те могат да си позволят истинското нещо, но искат да живеят в лъжа заради имиджа си“, обясни д-р Робърт Ким. Изследванията на лекаря показват, че нарцисите, които носят фалшиви дизайнерски артикули, рядко признават тяхната неавтентичност, дори когато са директно попитани за това. „Те предпочитат да имат 20 фалшиви дизайнерски чанти, отколкото две истински. Количеството артикули, използвани за създаване на впечатление, е по-важно от автентичността“, добави Ким.

Перфектно координирани дрехи по всяко време

Според д-р Сюзън Кларк това поведение може да показва нарцистични наклонности. „Свръхкоординацията е въпрос на контрол“, каза тя. БГНЕС