Как да разпознаем некачественото гориво, преди да е станало твърде късно

Почти всеки шофьор в България поне веднъж се е сблъсквал с болезнения проблем на нискокачественото гориво,. Въпреки че контролът се засилва, рискът да попаднете на „коктейл“ от химикали вместо чист бензин остава реален. Последиците за автомобила могат да бъдат фатални – от запушени дюзи до пълно изгаряне на буталата.

Как обаче да различим лошото гориво още на бензиностанцията и кои са признаците, че е време незабавно да изгасите двигателя? Ето подробен наръчник за всеки собственик на автомобил.

Огледайте се, преди да посегнете към пистолета

Вашата проверка трябва да започне още преди да сте заредили и една капка. Първият индикатор за репутацията на бензиностанцията е… асфалтът около колонките,. Висококачественият бензин се изпарява бързо и практически не оставя следи, докато мазните петна и ивици са тревожен знак за наличие на примеси или лошо поддържана инсталация,.

Ценовата политика също е красноречив фактор. Ако видите цена, която е значително под пазарната, това рядко е акт на щедрост от страна на собственика,. Производството на качествено гориво е скъп процес и прекомерната евтиния често е доказателство за спестяване от суровини или нарушаване на технологичните процеси,.

Тестът на „носа“ и кожата

Ако все пак решите да заредите, доверете се на сетивата си. Качественият бензин има характерна, но не прекалено силна миризма,. Ако усетите нотки на ацетон, разтворители, сяра или нафталин, това е ясен сигнал, че горивото е разредено с химикали за изкуствено повишаване на октановото число,.

Особено опасна е металната миризма, която подсказва за наличие на фероценови добавки. Те правят горивото по-устойчиво на детонация, но образуват абразивни отлагания, които разрушават клапаните и впръскващите системи на двигателя.

Можете да направите и прост тактилен тест: капнете малко бензин на дланта си и го разтрийте. Качественото гориво изчезва бързо. Ако обаче остане мазен филм или лепкавост, това е сигнал за наличие на тежки фракции, дизелово гориво или мазут, които могат да повредят горивната система само за няколкостотин километра,.

Когато двигателят започне да „говори“

Един от най-очевидните признаци за лошо гориво е детонацията. Тя се разпознава по специфичното метално звънтене при ускорение – звукът е такъв, сякаш някой удря с пръсти по металния капак на двигателя. Това е ехо от преждевременното запалване на сместа в цилиндрите.

Ако усетите, че:

Двигателят работи неравномерно;

Появяват се излишни шумове;

Разходът на гориво се увеличава рязко; трябва да спрете пътуването незабавно. Всяко забавяне може да доведе до изгаряне на бутало или повреда на клапаните, затова най-доброто решение е да извикате пътна помощ към най-близкия сервиз.

Диагностика постфактум: Какво казват свещите?

Ако подозирате, че вече сте изгорили лошо гориво, проверете състоянието на запалителните свещи след около 100-200 км. Техният цвят е най-добрата диагноза:

Червеникаво покритие: Следи от опасните фероценови добавки. Бяло покритие: Излишък от антидетонационни добавки. Черни сажди с мазен блясък или зелени отлагания: Наличие на тежки фракции или забранени металоорганични съединения.

Как да защитите правата си?

За да не се окажете безсилни пред повредата, експертите съветват да водите дневник на зарежданията. Можете да използвате мобилни приложения, за да записвате обекта, датата, пробега и вида гориво.

Най-важното: Винаги пазете касовите бележки! Те са вашето единствено доказателство при съдебен иск или лабораторна експертиза. Като превантивна мярка е препоръчително да се доверявате на големите вериги бензиностанции, които разполагат със собствени рафинерии и строг контрол на качеството на всеки етап.trafficnews