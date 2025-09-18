* Мъжете трябва да излъчват доверие
* Къде да отидем на първа среща?
Шумни места, като нощни клубове, барове и кръчми директно отпадат.
Тихи заведения, където може лесно да комуникирате, са най-удобни за първа среща. Разходката в парка е много добра алтернатива, стига да е хубаво времето. Пък и ще ви излезе по евтино. Кафенетата са класика, но често са прекалено тривиални.
*Как да се държим на първа среща?
• Спокойствие – това е просто една среща
• Бъдете себе си
• Не прекалявайте с подаръците
* Правила, които трябва да спазваме на среща
• Не закъснявайте
• Комплиментите са основна част от първата среща.
• Не лъжете.
• Срещите трябва да са забавни – направите нещо различно. Концерти, картинг, каране на колело, боулинг, билярд, караоке – има хиляди възможности!
• Слушайте – не говорете само за себе си. Трябва да откриете нещо и за вашата среща, иначе ще изглеждате арогантен и надут.
• Правете секс, ако и двамата искате

