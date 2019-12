Как да се заредим с коледно настроение?

Наближават Бъдни вечер и Коледа, ето защо хората все повече желаят да заредят с коледно настроение себе си и своите домове.

Какви са начините да се приготвим за предстоящата Коледа? Как да си осигурим едно прекрасно преживяване с любимите хора през това Рождество? Тук ще намерите няколко идеи, които ще подсилят коледния дух в дома ви и ще добавят повече коледно усещане.

Украсената елха – гарантиран начин за коледно настроение в дома

Не можем да си представим Коледа и Нова година без живо коледно дръвче, защото то е централният елемент на празника. Всяко дете още от ранна възраст свързва елхата с коледните и новогодишните празници, ето защо не пропускайте и през този декември да поставите на видно място в дома си красива елха и да я украсите с топки, лампички и гирлянди. Самият процес на украсяване на елхата съдейства за засилване на коледния дух, а една блестяща в разноцветни светлинки и красиви топки елха внася прекрасно коледно настроение.

Коледно настроение под формата на топли чорапи и пуловери

Освен за да стоплят малките и големите крачета, топлите чорапи могат да се използват за поставянето на коледни подаръци в тях. Идеята идва от САЩ и Западна Европа, но в България все повече хора я възприемат, затова можете да окачите цветни чорапи някъде на видно място в дома си, които да поддържат вашето коледно настроение. Цветните пуловери с бродирани еленчета, Дядо Коледа, снежинки и прочие също носят дух и усещане за празника.

Празнични ароматни свещи

Свещите са неотменима част от коледните декорации в много страни и няма да сбъркате, ако поставите ароматни свещи на различни места в дома си. Те не само ще подсилят вашето коледно настроение, но и ще допринесат за повече домашен уют и семейна топлина.

Коледни песни и филми, гарантиращи чудесно коледно настроение

Добре познатите ни коледни песни като „Тиха нощ, свята нощ“, „Jingle Bells“, „All I want for Christmas is you“, „Last Christmas“, „Feliz navidad“ и други със сигурност допълват едно коледно настроение. Музиката създава прекрасна атмосфера и подготвя сърцата на малки и големи за предстоящия празник.

А говорейки за коледни филми, не можем да не споменем вечните „Сам вкъщи“, „Договор за Дядо Коледа“, „Коледата невъзможна“… А има още толкова много, които тепърва предстои да изгледаме с удоволствие за пореден път.

Специални коледни сладки

Какво е празнуването на Коледа без специалните коледни сладки и курабийки, от които в целия дом ухае на портокалови кори и канела? Направете тези вкусни деликатеси заедно с децата си. Купете им специални коледни формички на еленчета, елхички, звездички, ангелчета или дядомразовци и им позволете да ги оформят сами, за да се включат в подготовката за празника.

Повече време, отделено за семейството

Коледа е семеен празник, затова го отпразнувайте с най-близките си и любими хора. Някои предпочитат да прекарат празника на площада, други – в ресторант със специална коледна програма или на друго място, но семействата могат да се насладят на домашния уют и да прекарат Бъдни вечер заедно около трапезата. Така не само ще се наслаждавате на прекрасна гощавка, но и на времето, прекарано заедно, дори и то да е пред телевизора, гледайки коледни филми.

Греяното вино

Старата латинска поговорка „In vino veritas“ означава, че във виното е истината, но когато става въпрос за Коледа, виното несъмнено придава още повече коледно настроение на обстановката. Затова то трябва да присъства на празничната трапеза!

Посещението на коледни концерти, носещи още коледно настроение

Практически целият декември е изпъстрен с всякакви събития, посветени на Рождество Христово, но най-известни сред тях са благотворителните коледни концерти. На много места във всички градове такива концерти се организират за някаква благородна цел като събиране на средства за леченията на болни деца или за медицинска техника в детските отделения и прочие. Най-малкото – най-вероятно всеки човек е чувал за инициативата „Българската Коледа“, която носи толкова надежда. Коледните концерти са не само прекрасен начин да повишим своето коледно настроение, но и едновременно с това да направим добро и да помогнем на някой в беда.

Коледни подаръци, закупени от благотворителни базари

Няма по-подходящо място за закупуването на прекрасни коледни играчки и подаръци за Коледа за малки и големи от организираните всяка зима коледни благотворителни базари. Всички стоки, предлагани на тези пазари, са ръчно изработени от доброволци, дарили собствен труд и материали, които посвещават на някаква благотворителна кауза. Закупувайки от тези стоки, не само ще придобиете чудесни и уникални подаръци, но и ще получите удовлетворението и радостта да участвате в коледната магия на доброволчеството, знаейки че парите за закупената играчка ще послужат на дете в нужда.

Тайната за доброто коледно настроение е в малките детайли

Някои малки промени в интериора, добавянето на специална декорация тук-там, добавянето на свещи на масата и някои други хитринки ще съдействат за присъствието на коледния дух у дома. Ето какви са тези малки детайли, които да добавите за създаването на цялостна обща коледна картина.

Коледни покривки

Купете специална коледна покривка със снежни човечета, елхички, зимен пейзаж или, ако желаете, чисто в червен цвят, върху която да сервирате празничната вечеря. Избирането на червени чинии и червени прибори също чудесно би подхождало на събитието и би повдигнало вашето коледно настроение. Наредете коледни салфетки, а по масата можете да сложите ябълки, орехи, шишарки и малки борови клончета за допълнителна коледна украса. Не забравяйте да наредите и няколко коледни свещи, с което ще придадете завършен вид на празничната трапеза.

Коледни шапки или еленови рога

Ако умеете да плетете или шиете, бихте могли сами да си изработите шапки, еленови рога, чорапи или пък пуловери според вашия вкус.

Коледна декорация

Днес малките декорации са изключително популярни – такива като статуетки на Дядо Коледа, на северни елени, ангелчета, коледни звездички. Можете да закупите и декорирате различни места на дома си с тях. Сред идеите за коледна декорация са коледните шапки или коледните костюми за бутилки, чаши и столове. Те със сигурност ще придадат изключително празнично настроение в трапезарията ви. Но това не е всичко – по Коледа можете да намерите коледен дизайн на почти всичко, за което можете да се сетите – от калъфки и чаршафи до дрехи, чорапи, и дори тоалетни чинии и черджета. Не забравяйте и за интересното опаковане на коледните подаръци, приготвени за близките ви, с което също можете да ги изненадате.

Днес вече не е никак трудно да поканим добро коледно настроение у дома си. Достатъчно е да се огледаме наоколо, да изберем подходящи празнични аксесоари, да ги подредим на подходящите мяста и да се радваме на общуването със семейството.

