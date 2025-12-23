Как да си направите новогодишна „торбичка на изобилието“, за да привлечете пари

С настъпването на съвсем нов цикъл, проявлението на позитивни вибрации и осъществяването на мечтите ви е задължително с края на годината. За да ви помогнем да постигнете това, споделяме някои мощни новогодишни ритуали за привличане на пари и пътувания през 2026 г.

Ритуалите имат специална сила , особено когато се изпълняват на специални дати, когато енергиите са в пика си, помагайки да намагнетизирате всичко, което желаете, използвайки елементи със специални енергийни заряди. Този път споделяме някои от най-мощните и ефективни от тях за привличане на пари и пътувания.

Ритуал с ориз

Два задължителни елемента за извършване на ритуали за добра енергия са оризът и канелата, като и двата имат специална сила да привличат добри неща в живота ви. В случая с ориза, той символизира просперитет, изобилие и плодородие.

За да се случи това, накиснете чаша ориз в един литър вода ден преди Нова година и го оставете да престои. След няколко часа прецедете водата и я изсипете в бутилка с пулверизатор, която ще използвате, за да пръскате из къщата си, докато повтаряте: „Нека този месец започне с изобилието и просперитета, които заслужавам. Благодаря, благодаря, благодаря.“ След като сте готови, заровете ориза в тенджера и го залейте с останалата вода.

Повтаряйте това на всяко 1-во число от месеца.

Торбичка за изобилие

За да увеличите финансовия си късмет и да привлечете изобилие, запишете всичко, което искате да влезе в живота ви, на празен лист хартия. Съхранявайте го в торбичка, за предпочитане червена, и добавете шепа ориз, три дафинови листа, три монети, три звездовидни анасона, три карамфила и три пръчици канела.

След това го сложете под възглавницата си за три нощи. След като изтече времето, извадете хартията и я изгорете. След като изгорите, духнете пепелта пред къщата си, благодарейки. Пазете торбичката цяла година, докато желанието ви се сбъдне, и харчете монетите за храна.

Ритуал за пътуване през цялата година

Друг изключително ефективен новогодишен ритуал, който ще гарантира, че пътуванията ви никога няма да свършат, е да напишете числото 681 върху дафинов лист – ключ към насочването на енергията ви за пътуване. Разтрийте дафиновия лист в ръцете си и визуализирайте мечтаното пътуване. Накрая произнесете следните думи

„Пътуващият ми дух ще бъде доволен, когато краката ми стъпят във всяка страна по света. Готово е.“

Поставете дафиновия лист под матрака си в областта на краката, тъй като те символизират пътуване.