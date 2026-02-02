Как да си направите хитовия японски чийзкейк с 2 съставки

През последните седмици има един десерт, който усилено се споделя в социалните мрежи и вече е истински хит. Става въпрос за бързия и лесен японски чийзкейк, направен само от 2 съставки. Не ви е нужна точна рецепта или подробни инструкции, а само гъсто кисело мляко и бисквитки Lotus Biscoff (или други с карамелен вкус). Някои хора предварително накисват бисквитките и в еспресо, за да придадат лек вкус на кафе, а също поръсват с какао вече готовия десерт.

Въпреки че често ще го видите описан като „вирусен японски чийзкейк“ или „японски чийзкейк с кисело мляко“, той не е подобен на леките чийзкейкове в стил суфле, с които е известна Япония. Вместо това, тенденцията е кръстена на произхода си: сензацията в социалните мрежи започва именно в тази азиатска страна.

Как да го направите

Поставете колкото се може повече бисквитки Lotus Biscoff директно в киселото мляко. Натиснете ги вертикално, оставяйки само малко разстояние между тях. Колко ще добавите, зависи от вас. Покрийте киселото мляко и го оставете в хладилник за една нощ или поне за няколко часа. Докато престоят, бисквитките ще абсорбират влагата от киселото мляко и ще станат меки.

Въпреки името си, този лесен десерт няма идентичен вкус с чийзкейк (до голяма степен защото тази комбинация не включва крема сирене, много захар и яйца.) НО пък е много вкусен и си заслужава да бъде опитан.