Как да укротите апетита? 3 трика за щастливи черва

Към каква храна посягате, когато се събуди апетитът ви? Нещо сладичко? Разбира се! Или оже би пуканки, чипс или крекери? Защо не! Преработените храни са вредни, но е нормално да ви се похапват от време на време. Но не го превръщайте в навик. Вместо това вижте тези 3 съвета, с които да укротите апетита си.
Понякога, въпреки че знаете колко вредни са за вас тези храни, не можете да устоите на изкушението. Всъщност можете да „тренирате“ тялото и ума си да прави по-здравословни избори. Според д-р Ейми Шах, специалист по интегративна медицина, всичко започва със здравето на червата.
Как червата контролират апетита за определени храни?
„Червата имат по-силно влияние върху нашия апетит дори от ума. Повечето от желанията ви за храна идват от чревните бактерии, които се борят за контрол върху сигналите към мозъка ви“, казва д-р Шах в интервю.
Казано най-общо бактериите в червата изпращат определени сигнали до мозъка да поиска да хапнете определени храни.
„Чревните бактерии искат да оцелеят и могат буквално да превземат комуникационните системи в тялото ни, за да задоволят собствените си глад и прищевки.“
Как да се храните, за да са червата „щастливи“?
1. Ферментирали храни
Ферментиралите храни са сред най-важните храни за здравето на чревния микробиом. В тази група влизат храни като кисело мляко, оцет, кефир, кимчи, комбуча и мисо.
Тези ферментирали храни се създават чрез ферментация (логично), при която естествени съставки като захарите се разграждат от дрожди и бактерии, а крайният резултат е продукт, пълен с пробиотици.
2. Пробиотици
Ако искате да се погрижите за чревния микробиом, помислете да приемате пробиотици. Трудно е ежедневно да приемате ферментирали храни, а нуждите на червата са ежедневни.
Едно изследване показва любопитни резултати. Оказва се, че жените, приемали конкретен щам пробиотици в рамките на 12 седмици, имали по-високи нива на лептин – хормонът, който ни помага да потискаме апетита – спрямо жените, които не взимали пробиотици. В резултат на това те отслабнали повече.
3. Фибри
Червата обожават фибри. Фибрите са сложни въглехидрати, намиращи се само в растенията, които не се усвояват от храносмилателната система. Те помагат да се чувстваме сити, подпомагат храносмилането, регулират кръвната захар, поддържат редовното изхождане и балансират добрите и лошите бактерии в червата ни.
Нормално е да ви се похапва това и онова от време на време. Но ако искате да поддържате теглото си в норма и червата си здрави, се хранете правилно, за да поддържате чревния микробиом.