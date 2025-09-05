Как да укротите апетита? 3 трика за щастливи черва

Към каква храна посягате, когато се събуди апетитът ви? Нещо сладичко? Разбира се! Или оже би пуканки, чипс или крекери? Защо не! Преработените храни са вредни, но е нормално да ви се похапват от време на време. Но не го превръщайте в навик. Вместо това вижте тези 3 съвета, с които да укротите апетита си.

Понякога, въпреки че знаете колко вредни са за вас тези храни, не можете да устоите на изкушението. Всъщност можете да „тренирате“ тялото и ума си да прави по-здравословни избори. Според д-р Ейми Шах, специалист по интегративна медицина, всичко започва със здравето на червата.

Как червата контролират апетита за определени храни?

„Червата имат по-силно влияние върху нашия апетит дори от ума. Повечето от желанията ви за храна идват от чревните бактерии, които се борят за контрол върху сигналите към мозъка ви“, казва д-р Шах в интервю.

Казано най-общо бактериите в червата изпращат определени сигнали до мозъка да поиска да хапнете определени храни.





