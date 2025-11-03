Как денят, в който сте родени, оформя вашата личност

Знаете ли, че дните от седмицата са кръстени на планети и небесни тела в елинистичната астрология?

Произходни имена на дните от седмицата:

Понеделник е кръстен на Луната (Луна или Селена)

Вторник е кръстен на Марс

Сряда е кръстена на Меркурий

Четвъртък е кръстен на Юпитер

Петък е кръстен на Венера

Събота е кръстена на Сатурн

Неделя е кръстена на Слънцето (Сол или Хелиос)

Тези планети са кръстени на гръцки и римски богове и богини и се смята, че имат свои собствени отличителни личности, които съответстват на дните от седмицата и влияят на родените под тях.

По-долу можете да разберете какво казва за вас денят от седмицата, в който сте родени.

Понеделник

В астрологията понеделник се управлява от Луната, която често се свързва с майчински качества като отдаденост на добротата и дълбока лоялност към семейството. Следователно се смята, че родените в понеделник притежават нежна чувствителност и носят в себе си дълбока чувствителност, адаптивност и доброта. Тези души са на границата на трансценденталността и разкриват мислите си по загадъчни начини, благодарение на психическите си способности – умовете им са меки и подобни на сънища.

Вторник

В гръцката и римската митология Марс (известен още като Арес) е богът на войната. Затова се казва, че хората, родени във вторник, притежават огнен и борбен дух. Те се свързват с характеристики като смелост, нетърпение, енергия и силно желание за успех, което понякога може да бъде прекомерно. Бебетата, родени във вторник, могат да излъчват енергия, която се усеща като увереност, и когато се съсредоточат върху нещо, към което са страстни, почти никога не се отказва. Тези човешки същества са обсебени, когато става въпрос за постигане на върха. Въпреки цялата тази огнена енергия обаче, за тези души се казва, че са пълни с грация, показвайки точно какво е необходимо, за да бъдат едновременно меки и силни в този свят.

Сряда

Меркурий, богът на финансите, пътуванията и комуникацията, управлява сряда, което предполага, че човешките същества, родени под тази енергия, са силно комуникативни и изразителни с чувствата си. Бебетата, родени в сряда, са известни с това, че са многостранни, но също така притежават склонност да бъдат невъзможно импулсивни. Въпреки това, тези души са склонни да изследват множество възможности, преди да се спрат на най-добрата, и тези разпръснати усилия понякога може да изглеждат като провали, но всъщност помагат на тези човешки същества да постигнат по-големи резултати в живота, благодарение на любопитството си. От всички останали дни, родените под енергията на Меркурий таят в себе си дълбока меланхолия и са известни с това, че са доста затворени в себе си, когато става въпрос за по-тъмните им емоции.

Четвъртък

Четвъртък е кръстен на скандинавския бог Тор, който е най-известен със своята непоколебима сила и вдъхващ страхопочитание оптимизъм. Твърди се, че душите, родени в четвъртък, притежават много от чертите на характера на Тор, като например надежда, доброта и общителност – те излъчват харизма и сила. Следователно, родените под влиянието на Тор често са душата на компанията и могат да се окажат на контролни, управленски или лидерски позиции поради своята симпатия. Поради ангажиращата си природа, те са склонни да бъдат амбициозни и любопитни към света, тъй като той винаги изглежда ги възнаграждава за това, което са.

Петък

Петък се управлява от Венера, мечтателната планета, свързана с любов, баланс, красота, романтика, елегантност и удоволствие. Смята се, че душите, родени под енергията на Венера, са социални, артистични и имат силен интерес към естетиката и романтиката. Въпреки това, обсебеността им от външни мотиватори може да ги накара да бъдат нарцистични и понякога не успяват да се задълбочат, когато става въпрос за това, което наистина има значение в живота. Петъчните бебета винаги се движат в посока на това, което е привличащо вниманието, и живеят живот, вкоренен в лукс и хедонизъм.

Събота

Събота се управлява от Сатурн, богът, свързан с богатството, свободата и земеделието. Това обаче не гарантира, че хората, родени в събота, ще бъдат богати, и се казва, че притежават качества, коренящи се в скромност, ученост, мъдрост, практичност и строгост. Смята се, че родените под енергията на Сатурн са трудолюбиви и винаги търсят да разширят знанията си и да си осигурят сигурност в живота. Тези души може да изглеждат много строги и контролиращи, но притежават изискано самообладание и философски поглед върху живота, което ги прави несъмнено интригуващ приятел или партньор.

Неделя

Според астрологията, хората, родени в неделя, се считат за богати на късмет. Управляващата звезда на неделята е Слънцето, което се свързва с черти като яркост, креативност, смелост и увереност. За човек, роден под Слънцето, се казва, че търси свой собствен път в този живот и е склонен да се откроява във всяка стая, в която влезе. Освен това се смята, че бебетата, родени в неделя, притежават естествени лидерски умения. Тези души са известни с това, че са непоколебимо весели, внасят харизма и светлина във всичко, което правят, и докосват живота на другите, докато го правят.