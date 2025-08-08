Как захапката влияе на стойката

Скритата връзка между челюстта, гръбнака и развитието на детето – ето какво трябва да знаят родителите

“Понякога, за да се изправи гръбнакът, първо трябва да се „изправи“ челюстта”. Това твърдение може да прозвучи напълно изненадващо за родителите. Те обичайно следят дали детето стои добре изправено, дали раницата изкривява гърба му, дали се прегърбва на бюрото или пред компютъра. Рядко биха допуснали, че неправилната стойка идва от позицията на челюстта и захапката.

За специалистите обаче не е тайна, че правилно развитата челюст е ключова за развитието на детето – тя му дава възможност да изговаря правилно звуците, да се изразява ясно, да дъвче добре храната, да има правилна позиция на тялото. Не на последно място – да не усеща напрежение и дискомфорт при рутинни действия като говор, хранене, дъвчене.

„Подпомагането на правилния растеж на лицето при децата е от решаващо значение, тъй като разполагаме с ограничен период от време, за да го направляваме“, казва д-р Манол Ивчев, дентален лекар и гнатолог, специализиращ в корекция на захапката и лечение на темпоромандибуларната (долночелюстната става).

„Често срещам лекари, които казват, че е твърде рано да се лекува неправилна захапка, тъй като не са поникнали всички зъби. Но трябва да имаме предвид, че когато всички зъби са поникнали, растежът на детето е почти завършен, а това затруднява влиянието върху развитието на лицето. Ето защо е от съществено значение да се обърне внимание на първопричината още в ранна възраст“, пояснява специалистът.

Какво представляват зъбно-челюстните деформации и каква е връзката с темпоромандибуларната става

Правилната захапка се отнася до начина, по който се срещат долната и горната челюст и долните и горните зъби. Тя е важна не само за красивите зъби и усмивка, а на първо място има важна функция за целия организъм: влияе на цялостното дентално, орално и физическо здраве. Затова специалистите разглеждат неправилната захапка най-вече като функционален, а едва след това като естетически проблем.

Ако едната от двете челюсти е твърде стеснена или е V-образна вместо U-образна, или пък е издадена прекалено напред, тогава говорим за неправилна захапка. Това предполага и невъзможност зъбите да бъдат подредени правилно преди захапката да бъде излекувана.

Правилната захапка гарантира добра функция на дъвкателния апарат, подпомага правилното дишане, говора, предотвратява влошаване на здравето на зъбите и венците, помага за правилното функциониране на темпоромандибуларната става (наричана още TMJ и ТМС).

ТМС е малка, но много сложна и невероятно важна не само за зъбите, но и за цялостното здраве на човека. Това е ставата, която свързва нашата челюст с черепа и отговаря за отварянето и затварянето на челюстта и устата, за дъвченето, говора, но също така влияе на съня, дишането и правилната стойка на гръбнака.

Проблемите с темпоромандибуларната става често са причина за главоболие, шум в ушите, болка в челюстта, в областта на лицето, врата, гърба.

Защо функцията на челюстта е на първо място, а едва след нея подреждаме зъбите

„Моят фокус винаги е върху осигуряването на симетрично развитие и растеж на лицевите кости. Работя в тясно сътрудничество с остеопати и мануални терапевти, за да оценя цялото тяло, включително краниосакралната система, атланто-окципиталната става, таза и стъпалата“, казва д-р Манол Ивчев, главен лекар и създател на дентална клиника COLDY DENT Functional Atelier.



Това е важно, тъй като регулирането на захапката може да повлияе на подреждането на кондилите и на други кости в главата и да доведе до асиметрия, ако не са правилно центрирани.

„Вярно е, че можем да преместим зъбите на всяка възраст, дори и в старческите години, стига да има достатъчно костна опора. Но ключът е в правилното развитие на костите в детството. Например тясната горна челюст често е свързана с лоша стойка на езика или неправилно дишане, а не само със стоматологичен проблем. В тези случаи насочвам децата към логопеди или миофункционални терапевти, за да им помогнем да преквалифицират мускулите си, което, от своя страна, направлява растежа на лицето“, казва специалистът.

Хиперактивните мускули на бузите или устните могат да окажат натиск върху костите, което се отразява на растежа им, така че балансирането на мускулите е от съществено значение.

„Няма смисъл просто да премествате зъбите, без да обърнете внимание на мускулния дисбаланс. Като коригираме мускулната функция, можем да насочим здравословния растеж. Ето защо избягвам да използвам бързи небцови разширители или уреди, които прекъсват шевовете в горната челюст. Вместо това вярвам, че трябва внимателно да насочвам растежа, като решавам основните проблеми“, обобщава д-р Ивчев.

Как челюстта влияе на стойката

Между челюстта и позицията на главата има пряка анатомична връзка. Темпоромандибуларната става (ТМС) се намира изключително близо до шийните прешлени и до центровете, контролиращи равновесието и позицията на тялото.

Когато захапката е неправилна – например при изместена назад или встрани долна челюст, зъбите не се сключват равномерно, или има стеснена горна челюст – това често води до изместване на позицията на главата. Детето започва да държи главата си леко напред или настрани, за да компенсира неудобството или нарушената симетрия.

Това изместване се пренася към цялото тяло – то пък се опитва да възстанови равновесието от необичайната позиция на главата и врата. Тази причинно-следствена връзка може да доведе до изкривяване на стойката, раменете и гръбначния стълб. Може да се види и промяна в походката.



Кога да обърнем внимание

Ранните признаци на неправилна захапка или проблем с темпоромандибуларната става включват:

Дишане през устата;

Смучене на пръст след 3-годишна възраст;

Трудности при храненето и дъвченето;

Асиметрична захапка;

Наклонени рамене;

Промени в походката;

Оплаквания от болки във врата и гърба;

Главоболие с неизяснен произход;

Болки в челюстта;

Пукане и щракане на челюстта и др.

Ето защо посещение на детето при зъболекар още от ранна детска възраст е важно за наблюдение не само на неговите зъби, а и с оглед цялостното му развитие. Консултация при детски ортодонт е препоръчителна още на 3-4 годишна възраст. Специалистът няма да ви посъветва да сложите брекети на толкова малко дете, но ще прегледа неговата челюст и захапка и при необходимост ще ви насочи за допълнителна консултация при остеопат, мануален терапевт или логопед, за да се съблюдава правилното развитие на детето.

„Като лекар, практикуващ функционална дентална медицина, за мен е важен холистичният подход към пациентите – лекуваме не само зъбите и коригираме не само тяхната подредба, а търсим причините за нарушената функция и я възстановяваме, понякога работейки в екип и с други специалисти. Едва тогава на по-късен етап може да препоръчаме ортодонтско лечение. То обаче няма да е дълготрайно и пълноценно, ако преди това не сме осигурили здрава челюст и правилна захапка“, подчертава д-р Ивчев.





