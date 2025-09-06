Как зодиите влияят на любовта

Все повече хора се позовават на своя зодиакален знак, за да оценят съвместимостта си с партньора, да интерпретират поведението му или да насочат своите емоционални решения, понякога дори без да го осъзнават.

Влиянието на ню ейдж вярванията и хороскопите фино оформя нашите очаквания и преценки в любовта, без да има реална научна основа.

Данните от проучване публикувани в „The Journal of Psychology“ показва, че някои хора вярват в астрологията, защото описанията на личността изглеждат подходящи, но най-вече след като са научили характеристиките на собствения си знак. Резултатите показват, че тези описания, основани на астрологията, могат да повлияят на възприятието, което хората имат за себе си и за другите, дори ако ежедневните прогнози остават ненадеждни.

Така изследователите са установили, че хората обръщат повече внимание на елементите, които изглеждат подходящи за тях, и пренебрегват неясните области. Това предубеждение е резултат от феномен, наречен „илюзорна корелация”: по-лесно се запомнят успехите, отколкото грешките. Например, ако хороскопът предскаже важна среща и тя се състои, съвпадението се тълкува като потвърждение.

Ефектът Барнум също се вписва в тази динамика. Той се отнася до всички неясни и безлични описания на характеристиките на зодиите, с които всеки може да се идентифицира в по-голяма или по-малка степен. Например: „Обичате да сте заобиколени от хора, но понякога изпитвате нужда да се изолирате“ е доста универсално твърдение, с което много хора могат да се идентифицират. Според психолога Марк Травърс този тип характеристики засилват доверието в хороскопите и влияят върху начина, по който преценяваме партньорите си, независимо дали вярваме в астрологията или не.

Но астрологията не се ограничава до общите описания в списанията. В Източна Азия, в културите, повлияни от китайския зодиак, съвместимостта между знаците може да бъде основен критерий при избора на партньор – включително при уредените бракове. Въпреки това, тази гледна точка трябва да се разгледа по-нюансирано: проучване от 2020 г.,, което обхваща 66 000 брака в Швеция, не е открило никаква връзка между астрологичната съвместимост и продължителността на връзките.

Вярата в астрологията не е проблем сама по себе си, стига тези вярвания да не се превърнат в императиви, които оказват негативно влияние върху вашите взаимоотношения. Астрологичните вярвания могат да оцветят очакванията и преценките, но те по никакъв начин не определят стабилността на една двойка. Както припомня Марк Травърс, любовта процъфтява преди всичко благодарение на комуникацията, уважението и любопитството.





