Начинът, по който една двойка комуникира е показателен за това в какъв етап са отношенията във връзката. Ако вече сте в лоши отношения, общуването ви ще е белязано от някои характерни за това показатели. Не само че общуването ви е станало некачествено, но и преднамерено сте започнали да се наранявате, лъжете, потискате.

Кои са признаците на влошено общуване? Как общуват двойките, които вече са в лоши отношения?

Директни обиди

Обиждането на половинката и наричането с определения и епитети е отявлен показател на много силно влошена комуникация. Дори е възможно между партньорите да има изразена неприязън, което е обзела отношенията им. Директните обиди по време на спор или дори при спокойно общуване е сериозно негативен показател за влошени отношения.

Целенасочено уязвяване

Един от показателите са влошени отношения във връзката е, когато вече партньорите добре познават слабите си страни и ги използват, за да се уязвят по време на спор или конфликт. Ударите под кръста са един от начините, по които някои двойки в лоши отношения използват, за да си го върнат. Такъв подход в общуването не води до градивно справяне с проблемите във връзката, а чисто и просто ги задълбочава.

Лъжат нарочно

Двойките, които вече се намират в силно влошени отношения и нетърпимост не се стараят да общуват честно. Те лъжат целенасочено и нарочно, за да си спестят скандал, за да скрият с кого са, за да държат партньора си в неведение по различни причини.

Пасивно-агресивни послания

Пасивно-агресивното поведение, смесените хапливи съобщения, заядливите послания са само част от примерите, които показват отровна среда във връзката. Влошените отношения карат някои хора да продължават да стоят във връзката си, но с поведението си я отравят допълнително. Причините за това поведение са различни и са продиктувани от индивидуалните особености и минал опит на партньорите във връзката. Но едно е сигурно – пасивната агресия е токсична за връзките и влошава отношенията на още по-дълбоко ниво.

Безразличие

Изразяването на тотално безразличие и нежелание за участие в каквато и да е комуникация е много лош показател за влошени отношения. Когато сте изгубили всякакво желание да общувате с партньора ви и дори когато той ви говори нещо, вие гледате в другата посока и не взимате участие в разговора, това означава само едно – тотална загуба на интерес към човека до вас и вашата връзка.

Липса на поемане на отговорност

Двойките в лоши отношения избягват поемането на отговорност. Те не си поставят за цел да се стараят за връзката си, защото вече не им пука за нея. Отказват да поемат отговорност за действията си, за думите си, не спазват обещанията си, не се опитват да се погрижат за партньора си, да направят компромис заради него. Всичко това показва силно влошени отношения във връзката.





