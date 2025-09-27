Как политиците и спортистите коментираха триумфа на българския волейболен отбор

Победата над Чехия, която гарантира място във финалната фаза на Световното първенство по волейбол на националния ни отбор за мъже, развълнува цяла България. Заваляха първи коментари и от политически фигури.

Във Facebook профила на Министерството на младежта и спорта се появи пост, гласящ:

„България е на финал на Световното първенство по волейбол! Момчетата на Джанлоренцо Бленджини пречупиха Чехия с 3:1 гейма, за да си осигурят място в мача за световната титла. Националният тим има един загубен финал през 1970 г. в София, а сега лъвовете имат шанс да напишат нова златна страница и да донесат първата световна титла във витрината на България. СЪРЦЕ, ДУША, ЗА БЪЛГАРИЯ!”.

Постът беше украсен със сърца в цветовете на българския трибагреник.

След като кацна от Ню Йорк, премиерът Росен Желязков благодари на българските момчета за силата им и заяви, че те вече са победители.

„Една огромна благодарност към нашия национален отбор към това, че те заслужиха това да са шампиони, защото за мен те вече са шампиони“, заяви Желязков.

„Благодаря им за радостта, която ни дариха, и емоциите, които ни създават. Една благодарност за техния професионализъм, за тяхната отборна игра, за тяхното умение и за тяхната младост“, добави премиерът. „С такива млади хора България има бъдеще. От нас остава само да ги подкрепим и да им благодарим за това, че в този момент отново ни карат, ние, българите да сме заедно“, каза Росен Желязков.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също коментира грандиозния успех за волейболистите ни: „ГРАНДИОЗЕН УСПЕХ на българските волейболисти! България е на финал на Световното по волейбол. Браво, момчета!”.

Борисов поздрави спортистите, като прикачи и тяхна снимка от двубоя.

Отново във Facebook лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов написа:“Българският национален отбор е на финал на световното първенство по волейбол. Браво, български лъвове!“.

А победата на полуфинала се случи по време на конгреса на „Продължаваме Промяната“, които посрещнаха новината с бурни аплодисменти и пожелаха успех на волейболните ни герои.

Легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков поздрави националите по волейбол за класирането им на финала на Световното за мъже във Филипините.

55 години по-късно България отново ще спори за златото, след като преодоля Чехия с 3:1 гейма.

„Огромни българи! Аз съм от хората, които знаят колко голяма мечта и лична цел е този финал за моя брат Lubo Ganev! Поздрави на Bulgarian Volleyball Federation! Поздрави на целия български волейбол! Донесете ни титлата, лъвове!“, написа той в социалните мрежи.

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева поздрави националния отбор по волейбол.

„Това е повече от сбъдната мечта! 55 години по-късно ще спорим за златните медали! Вие сте талантливи, можещи, силни! Горди сме! Думите не стигат да се опише тази емоция! Благодарим Ви, невероятни български момчета! Поклон пред отбора, треньорите, ръководството и цялата организация“, написа Лечева.

Весела Лечева коментира и професионализма и отдадеността, с която се работи в Българската федерация по волейбол.

„Още преди няколко месеца Любомир Ганев сподели мечтата си националният ни тим за мъже да участва на Олимпийските игри в Лос Анжелис 2028. И това не е само мечта, а съвсем конкретна цел, която се изпълнява последователно и която има вече съвсем ясни очертания“, добави Лечева.

„Каквото и да се случи на финала, Вие вече сте големите герои на България“, завърши тя.





