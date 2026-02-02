Как правилно да нанасяте овлажнител върху лицето си

Да се ​​научите как да нанасяте овлажнител е една от основните стъпки в добрата рутинна грижа за кожата и макар че може да изглежда лесно за изпълнение, има няколко неща, които можете да имате предвид, за да оптимизирате ползите. Най-добрите овлажнители са формулирани да хидратират, както и да запечатват влагата, за да поддържат кожната бариера. Овлажнителят се нанася след по-течни продукти като тоник и серум, защото е по-богат на текстура и обикновено съдържа овлажнители като глицерин или хиалуронова киселина. В зависимост от вашите специфични проблеми с грижата за кожата, като например зряла кожа или матов тен, можете да изберете формула с активни съставки като витамин С или ретинол.

Стъпка по стъпка

Овлажнителят трябва да се нанася върху чиста кожа. Започнете с почистващ препарат за лице и веднага следвайте останалата част от рутината си. Препоръчва се да го нанесете около 60 секунди след почистване на кожата, за да заключите хидратацията.

След като лицето ви е почистено, все още не посягайте към кърпата за лице. Когато кожата е леко влажна, тя може да абсорбира по-добре хидратиращите съставки, което повишава ефикасността на продукта. Тази практика позволява на хидратиращия крем да създаде бариера, която запечатва хидратацията, което води до по-плътен и по-сияен тен.

Нанесете количество от продукта колкото монета от 10 евроцента с широки движения, започвайки от средата на лицето и движейки се навън. Бъдете нежни и избягвайте търкане, особено в деликатни зони като зоната под очите. След като нанесете овлажнителя, разнесете останалия продукт по шията и деколтето.

Препоръчва се прилагането му два пъти дневно – сутрин и вечер. Сутрин не забравяйте да нанесете слънцезащитен крем за лице, за да предпазите кожата от вредните UV лъчи.

Ако имате ретинол в рутината си

Ако включвате ретинол в рутината си, може да искате да опитате метода „сандвич“, за да се борите със сухотата и раздразнението. Той включва нанасяне на овлажнител преди активна съставка като ретинол, след което повторно нанасяне на овлажнителя върху този продукт. Така че последователността е овлажнител, ретинол, овлажнител. Този метод се препоръчва на тези, които имат затруднения с понасянето на ретиноли и се нуждаят от по-бавен процес на аклиматизация. Нанасянето на овлажнителя първо осигурява защитна бариера преди нанасянето на ретинол, като минимизира раздразнението, като същевременно позволява на известно количество ретинол да проникне. Методът „сандвич“ е полезен и през зимните месеци, когато кожата е по-суха и по-чувствителна.