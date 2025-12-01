Как правилно да се грижите за сухия си скалп през зимата

Зимата е едно от най-романтичните времена. Уютната чаша кафе, топлото одеяло, седенето край камината с приятели… Но зимата идва със собствен набор от проблеми, а един от най-досадните и упорити е сухият скалп. Белите люспи са едновременно досадни и излагащи. Но преди да определите този проблем като неудобство, е важно да разберете, че това не е просто козметично раздразнение, а реакция на скалпа ви към студа, силния вятър и отоплението на закрито, пише iwoman.bg. Така че, както всяка друга част от тялото ви, вашият скалп също заслужава любов и грижа.

Но преди да разберете как да решите този проблем, струва си да се отбележи, че сухият скалп невинаги се проявява като люспи. Ето няколко пренебрегвани симптома и ако имате някой от тях, прочетете нататък:

Симптоми на сух скалп

Сърбеж или раздразнение: Постоянното желание за чесане на скалпа е един от първите симптоми на сух скалп.

Чувствителен скалп: Може да се дължи на постоянното чесане, но сухият скалп е много чувствителен на допир, особено след измиване на главата.

Люспите: Най-показателният признак очевидно са люспите. За разлика от по-мазните люспи от пърхот, люспите от сух скалп са малки и бели.

Чуплива и матова коса: Тъй като сухият скалп не е в състояние да произвежда достатъчно естествени масла, кичурите може да се усещат груби, сухи или да се чупят по-лесно близо до корените.

Чувствителност към продукти: Силните шампоани, стилизиращите продукти на алкохолна основа или дори твърде честото миене могат да раздразнят скалпа и да влошат сухотата.

Как да спасите скалпа си тази зима

Добрата новина е, че сухият скалп е много лесно управляем, но ще изисква допълнителни грижи. Ако имате горепосочените симптоми, дерматолозите препоръчват няколко промени в зимната ви рутина за грижа за косата, които биха могли да проработят. Ако обаче симптомите ви са интензивни, винаги се свържете първо с вашия дерматолог. При лека до умерена сухота, постоянната грижа у дома може да направи забележима разлика, стига да избягвате навици, които влошават раздразнението. Ето най-надеждните варианти, към които да се обърнете:

Изберете нежни хидратиращи шампоани

Изберете формули без сулфати, с лек аромат, предназначени за възстановяване на влагата. Препоръчва се да търсите съставки като глицерин, хиалуронова киселина, алое вера или колоидна овесена каша. Тези елементи могат да помогнат за успокояване и рехидратиране на скалпа.

Използвайте масла и серуми, които защитават бариерата

Леките масла могат да помогнат за укрепване на естествената бариера на скалпа и да задържат тази хидратация. Слънчогледовото масло укрепва бариерата на скалпа, а маслото от жожоба имитира естествения себум.

Фокус върху ексфолирането

Продуктите, формулирани с леки киселини като млечна киселина, могат нежно да премахнат мъртвата кожа, без да предизвикват допълнително дразнене. Това ще помогне да се избегне натрупването, което може да доведе до повече проблеми, свързани с косата.

Шампоани против пърхот без рецепта

Ако лющенето е част от проблема, редуването на шампоани, съдържащи кетоконазол, цинков пиритион или селенов сулфид, може да помогне за справяне с пърхота, свързан с дрожди, ако имате такъв. Те помагат и при сух скалп.